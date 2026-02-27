Amorim sắp tái xuất chỉ sau một tháng rời MU

Ruben Amorim bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Vasco da Gama, mở ra khả năng trở lại băng ghế huấn luyện chưa đầy hai tháng sau khi rời Manchester United.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị MU sa thải ngày 5/1 sau trận hòa 1-1 với Leeds United tại Elland Road.

Michael Carrick được bổ nhiệm tạm quyền, còn Amorim nhận khoảng 12 triệu bảng tiền đền bù. Sau quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi, ông có thể sớm quay lại công việc.

Theo Supervasco, Amorim là một trong những ứng viên cho chiếc ghế nóng tại Vasco da Gama. Đội bóng Brazil vừa chia tay Fernando Diniz sau thất bại 0-1 trước Fluminense, tiếp nối chuỗi kết quả kém thuyết phục đầu mùa.

Ngoài Amorim, Artur Jorge cũng nằm trong danh sách cân nhắc. Tuy nhiên, Jorge đang dẫn dắt Al Rayyan tại Qatar và Vasco sẽ phải đàm phán điều khoản giải phóng hợp đồng nếu muốn bổ nhiệm ông.

Amorim hiện tự do và có thể nhận việc ngay. Trong thời gian dẫn dắt MU, ông có 24 chiến thắng, 18 trận hòa và 21 thất bại.

Trước đó, Amorim gây tiếng vang khi giúp Sporting CP giành hai chức vô địch quốc nội, qua đó được đánh giá là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu. Tuy nhiên, quãng thời gian nhiều biến động tại Old Trafford ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của ông.

Bên cạnh Vasco, Amorim còn được liên hệ với Benfica, CLB ông từng thi đấu khi còn là cầu thủ. Theo ESPN, Benfica dự kiến Jose Mourinho có thể rời ghế sau mùa giải để theo đuổi cơ hội dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha. Nguồn tin này cho biết Amorim nhận được "sự ủng hộ đáng kể" từ lãnh đạo đội bóng và là ứng viên hàng đầu nếu vị trí HLV trưởng thay đổi.

Tương lai của Amorim vì thế đang mở ra nhiều ngã rẽ. Sau cú vấp tại MU, ông có thể chọn Brazil để làm mới sự nghiệp, hoặc chờ đợi một cơ hội lớn hơn tại châu Âu.

