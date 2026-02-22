Sai lầm của Amorim

Những chia sẻ của Diogo Dalot về Erik ten Hag cho thấy anh từng bị đặt sai vị trí dưới thời Ruben Amorim.

Dalot đang hồi sinh dưới bàn tay của Carrick. Ảnh: Reuters.

Dalot từng được xem là một trong những cầu thủ trung thành nhất với Ruben Amorim tại MU. Tuy nhiên, khi nhìn lại vai trò dưới thời Erik ten Hag, Dalot cho thấy anh chỉ thật sự phát huy bản thân khi được sử dụng đúng cách.

Khi Ten Hag đến Old Trafford, ông phải đưa ra lựa chọn mà trước đó Ole Gunnar Solskjaer từng giải quyết khá rõ ràng. Aaron Wan-Bissaka là hậu vệ phải được Solskjaer tin dùng, còn Dalot từng phải sang AC Milan theo dạng cho mượn và không phải là lựa chọn số một.

Tuy nhiên, đến cuối mùa giải thứ hai của Ten Hag, Dalot được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa do các đồng đội bình chọn. Thời điểm đó, MU cứu vãn mùa giải bằng chức vô địch FA Cup sau khi đánh bại Man City. Sự thay đổi đến từ cách Ten Hag khai thác khả năng phát triển bóng của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Chia sẻ trên chương trình "Rio Ferdinand Presents" của huyền thoại Rio Ferdinand, Dalot cho biết: "Ten Hag nhìn thấy ở tôi những phẩm chất với trái bóng mà chưa HLV nào trước đó nhận ra. Khi phát bóng lên, tôi đóng vai trò như một số 6. Tôi tập những đường bật nhả và xoay người dưới áp lực để tìm Bruno ở vị trí số 10".

"Tôi biết mình có thể làm được điều đó trong khâu xây dựng lối chơi. Ở giai đoạn đó, tôi là số 6 và di chuyển bó vào trung lộ rất nhiều. Điều quan trọng là tôi cảm nhận được sự tin tưởng từ Ten Hag", Dalot nhấn mạnh.

Dalot ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đội hình MU. Ảnh: Reuters.

Nhưng dưới thời Amorim, anh lại thường xuyên được đẩy cao như một wing-back thuần tấn công. Dalot xuất hiện nhiều ở một phần ba sân đối phương và phải kết thúc tình huống. Đó không phải điểm mạnh của anh.

Việc bị đặt vào vai trò đòi hỏi tốc độ, đột phá và khả năng ghi bàn khiến Dalot lộ hạn chế. Anh bị chỉ trích vì những pha bỏ lỡ cơ hội, dù bản chất không phải mẫu cầu thủ sống bằng những tình huống dứt điểm.

Sự cải thiện của Dalot sau khi Amorim rời ghế cho thấy vấn đề không nằm hoàn toàn ở phong độ cá nhân. Trong bóng đá hiện đại, một cầu thủ có thể thăng hoa hoặc sa sút chỉ vì khác biệt vai trò. Với Dalot, việc được trả về đúng vị trí tạo ra khác biệt rõ ràng dưới thời Carrick.

