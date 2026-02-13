Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đến lúc MU bán Dalot?

  • Thứ sáu, 13/2/2026 10:50 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Màn trình diễn thiếu ổn định của hậu vệ Diogo Dalot khiến tương lai của anh tại sân Old Trafford trở thành dấu hỏi lớn.

Dalot có thể chia tay MU vào cuối mùa này. Ảnh: Reuters.

Mùa giải này, Dalot có phong độ không quá thuyết phục. Dưới thời HLV Ruben Amorim, tuyển thủ Bồ Đào Nha thường xuyên phải đảm nhiệm vai trò wing-back trái sở trường, thậm chí có thời điểm dâng cao như một tiền vệ chạy cánh. Việc thay đổi vị trí và cách vận hành lối chơi khiến Dalot không thể hiện được phong độ tốt nhất.

Sau khi HLV Amorim bị sa thải và Michael Carrick lên nắm quyền, Dalot phần nào cải thiện phong độ khi được trở lại vị trí hậu vệ phải sở trường. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối nơi người hâm mộ cũng như ban huấn luyện.

Dù vậy, báo chí Anh cho biết ban lãnh đạo MU vẫn đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của Dalot. Tuy nhiên, việc gia hạn hợp đồng với mức lương cao hơn có thể khiến CLB cân nhắc phương án bán cầu thủ này vào cuối mùa giải.

MU anh 1

Dalot không được đảm bảo tương lai tại MU. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp Dalot rời Old Trafford, Real Madrid được xem là điểm đến tiềm năng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang tính toán phương án dài hạn cho vị trí hậu vệ phải, đặc biệt khi tương lai của đội trưởng Daniel Carvajal vẫn còn là dấu hỏi.

Real quan tâm đến Dalot trong những năm qua dù chưa từng đưa ra đề nghị chính thức. Nếu quyết định cải tổ mạnh mẽ ở cánh phải, khả năng Carvajal phải rời đi để nhường chỗ cho một tân binh trẻ trung hơn hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, Dalot sẽ là một trong những phương án được cân nhắc.

Trong khi đó, MU có thể cân nhắc bán Dalot nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Transfermarkt định giá Dalot ở mức 28 triệu euro. "Quỷ đỏ" cũng đang sở hữu một hậu vệ phải đủ khả năng đá chính thay Dalot là Noussair Mazraoui.

Trong bối cảnh MU tiếp tục cải tổ lực lượng và hướng tới sự ổn định lâu dài, tương lai của Dalot nhiều khả năng sẽ được định đoạt khi mùa giải khép lại. Những màn trình diễn của anh ở giai đoạn cuối mùa vì thế sẽ đóng vai trò quan trọng.

Duy Luân

