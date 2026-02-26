Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU ra quyết định với Mainoo

  • Thứ năm, 26/2/2026 11:15 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Dù chưa nối lại đàm phán gia hạn, ban lãnh đạo MU quyết định sẽ giữ chân tiền vệ Kobbie Mainoo bằng một bản hợp đồng dài hạn trong thời gian tới.

MU chưa đàm phán với Mainoo về hợp đồng mới.

Theo nguồn tin nội bộ, MU chưa mở lại các cuộc thương thảo kể từ khi Mainoo từ chối đề nghị gia hạn đầu tiên cách đây 13 tháng. Mùa hè vừa qua, cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington thậm chí muốn được ra đi theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, CLB kiên quyết giữ anh ở lại, bất chấp Mainoo không có nổi một trận đá chính tại Premier League dưới thời HLV Ruben Amorim.

Tình thế chỉ thật sự thay đổi khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện. Mainoo lập tức được trao cơ hội và đá chính cả 6 trận Premier League dưới triều đại mới, qua đó gần như dập tắt mọi đồn đoán về khả năng rời Old Trafford. Ban lãnh đạo đội bóng được cho là hài lòng với sự tiến bộ của tiền vệ này và sẵn sàng kích hoạt kế hoạch gia hạn trong thời gian phù hợp.

Hiện Mainoo còn hợp đồng đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Anh ký thỏa thuận gần nhất vào tháng 2/2023 khi mới 17 tuổi và kể từ đó vươn mình thành trụ cột tuyến giữa. Dấu ấn lớn nhất là bàn thắng quyết định ở chung kết FA Cup 2024, trước khi anh đá chính trong trận chung kết Euro cùng tuyển Anh mùa hè năm đó.

Hồi đầu mùa, mối quan hệ giữa Mainoo và Amorim xuất hiện rạn nứt, thậm chí xảy ra tranh cãi căng thẳng tại trung tâm huấn luyện Carrington. Gia đình cầu thủ được cho là không hài lòng với cách anh bị đối xử. Dù vậy, Mainoo chưa từng từ bỏ tham vọng khẳng định mình tại MU.

Ở cấp độ đội tuyển, HLV Thomas Tuchel xác nhận Mainoo có thể được triệu tập cho loạt giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản tháng tới. Lần gần nhất anh khoác áo tuyển Anh là vào tháng 9/2024.

Bàn thắng từ góc hẹp của cầu thủ trẻ MU Hôm 21/2, JJ Gabriel ghi bàn ở góc cực khó trong chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 Wolves.

Carrick làm bẽ mặt Amorim, sửa sai với Mainoo

Sự xuất hiện của Michael Carrick trên cương vị HLV tạm quyền đang tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến thành tích của MU.

07:32 20/2/2026

Tuchel trao cơ hội cho loạt trụ cột MU

Sự thăng hoa của Manchester United giúp Kobbie Mainoo, Luke Shaw và Harry Maguire trở lại tầm ngắm đội tuyển Anh trước loạt trận tháng 3.

18:00 13/2/2026

Mainoo lại tỏa sáng

Rạng sáng 11/2, Kobbie Mainoo tiếp tục chơi hay dù MU hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước West Ham thuộc vòng 26 Premier League.

06:55 11/2/2026

Cuốn sách "Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United" được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mainoo Mainoo

    Fan Real Madrid bị trục xuất vì chào kiểu phát xít

    Fan Real Madrid bị trục xuất vì chào kiểu phát xít

    20 phút trước 11:17 26/2/2026

    0

    Một cổ động viên Real Madrid bị đuổi khỏi sân Bernabeu và đối mặt án kỷ luật sau khi bị ghi hình thực hiện động tác chào kiểu phát xít trước trận gặp Benfica rạng sáng 26/2.

    Yamal co ban gai moi? hinh anh

    Yamal có bạn gái mới?

    21 phút trước 11:17 26/2/2026

    0

    Chuyện tình cảm của tiền đạo Lamine Yamal tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông châu Âu.

    Griezmann doi mat thoi khac quyet dinh hinh anh

    Griezmann đối mặt thời khắc quyết định

    21 phút trước 11:17 26/2/2026

    0

    Lời đề nghị từ Orlando City buộc Antoine Griezmann phải đưa ra quyết định trước ngày 26/3, trong khi anh vẫn khao khát khép lại mùa giải cùng Atletico bằng một danh hiệu.

