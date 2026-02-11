Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mainoo lại tỏa sáng

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:55 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Rạng sáng 11/2, Kobbie Mainoo tiếp tục chơi hay dù MU hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước West Ham thuộc vòng 26 Premier League.

Mainoo dần lấy lại sự tự tin dưới thời Carrick.

Trận đấu tại London diễn ra với cường độ cao khi khu trung tuyến liên tục bị xé nhỏ bởi những pha tranh chấp quyết liệt. Trong bối cảnh đó, Mainoo trở thành điểm tựa về sự điềm tĩnh và kiểm soát bóng. Tiền vệ trẻ người Anh giữ nhịp lối chơi, đảm bảo sự cân bằng giữa phòng ngự và triển khai bóng khi MU gặp nhiều khó khăn.

Dấu ấn lớn nhất của Mainoo đến ở hiệp hai khi anh thực hiện đường chuyền tinh tế để Casemiro đánh đầu tung lưới West Ham. Tuy nhiên, VAR từ chối bàn thắng do tiền vệ người Brazil rơi vào thế việt vị trong gang tấc.

Trong suốt trận đấu, Mainoo có 82 lần chạm bóng, thực hiện 30 pha dẫn bóng, gồm một tình huống mang tính đột biến. Anh hoàn thành 61 trong tổng số 66 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác ấn tượng 92%.

Không chỉ nổi bật ở khả năng phân phối bóng, Mainoo còn cho thấy sự hiệu quả trong khâu phòng ngự. Anh có một pha cắt bóng, 8 lần thu hồi bóng và thắng 5 pha tranh chấp tay đôi.

Dù màn trình diễn không đủ để mang về chiến thắng cho MU, tiền vệ trẻ này vẫn có thể ngẩng cao đầu rời London. Trong một trận đấu khó khăn, anh là điểm sáng góp phần giúp MU giữ lại 1 điểm và củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu Premier League.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Lukaku đá hỏng penalty, Napoli bị Como loại khỏi Coppa Italy

Rạng sáng 11/2, Napoli chia tay Coppa Italy sau thất bại 6-7 trước Como trên loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết.

1 giờ trước

Carrick nói gì sau khi đứt chuỗi thắng?

HLV Michael Carrick thừa nhận Manchester United không đạt phong độ tốt nhất và thiếu sự sắc bén cần thiết trong trận hòa 1-1 trước West Ham United tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 trên sân London Stadium.

1 giờ trước

Fan cuồng MU gần 500 ngày chưa được cắt tóc

Rạng sáng 11/2, trận hòa 1-1 trước West Ham khiến MU lỡ cơ hội nối dài mạch thắng, đồng thời khiến một CĐV nổi tiếng của đội bóng phải tiếp tục chờ ngày cắt tóc.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mainoo Mainoo

    Đọc tiếp

    Aaron Wan-Bissaka lai toa sang truoc MU hinh anh

    Aaron Wan-Bissaka lại toả sáng trước MU

    24 phút trước 07:28 11/2/2026

    0

    Rạng sáng 11/2, hậu vệ Aaron Wan-Bissaka có màn trình diễn ấn tượng trong trận West Ham hòa Manchester United 1-1 tại London Stadium thuộc vòng 26 Premier League, qua đó tiếp tục để lại dấu ấn mỗi lần đối đầu đội bóng cũ.

    Chelsea ra gia ban Palmer cho MU hinh anh

    Chelsea ra giá bán Palmer cho MU

    31 phút trước 07:20 11/2/2026

    0

    CLB chủ sân Stamford Bridge được cho là đã đưa ra mức giá cụ thể cho MU hay bất kỳ đội bóng nào muốn có Cole Palmer.

    Qua kho de danh bai Carrick hinh anh

    Quá khó để đánh bại Carrick

    39 phút trước 07:12 11/2/2026

    0

    Manchester United tiếp tục thể hiện sự ổn định khi kéo dài chuỗi 9 trận bất bại tại Premier League, dù chỉ giành kết quả hòa 1-1 trước West Ham United tại vòng 26 Premier League trên sân London Stadium rạng sáng 26/2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý