Mainoo lại tỏa sáng

Rạng sáng 11/2, Kobbie Mainoo tiếp tục chơi hay dù MU hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước West Ham thuộc vòng 26 Premier League.

Mainoo dần lấy lại sự tự tin dưới thời Carrick.

Trận đấu tại London diễn ra với cường độ cao khi khu trung tuyến liên tục bị xé nhỏ bởi những pha tranh chấp quyết liệt. Trong bối cảnh đó, Mainoo trở thành điểm tựa về sự điềm tĩnh và kiểm soát bóng. Tiền vệ trẻ người Anh giữ nhịp lối chơi, đảm bảo sự cân bằng giữa phòng ngự và triển khai bóng khi MU gặp nhiều khó khăn.

Dấu ấn lớn nhất của Mainoo đến ở hiệp hai khi anh thực hiện đường chuyền tinh tế để Casemiro đánh đầu tung lưới West Ham. Tuy nhiên, VAR từ chối bàn thắng do tiền vệ người Brazil rơi vào thế việt vị trong gang tấc.

Trong suốt trận đấu, Mainoo có 82 lần chạm bóng, thực hiện 30 pha dẫn bóng, gồm một tình huống mang tính đột biến. Anh hoàn thành 61 trong tổng số 66 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác ấn tượng 92%.

Không chỉ nổi bật ở khả năng phân phối bóng, Mainoo còn cho thấy sự hiệu quả trong khâu phòng ngự. Anh có một pha cắt bóng, 8 lần thu hồi bóng và thắng 5 pha tranh chấp tay đôi.

Dù màn trình diễn không đủ để mang về chiến thắng cho MU, tiền vệ trẻ này vẫn có thể ngẩng cao đầu rời London. Trong một trận đấu khó khăn, anh là điểm sáng góp phần giúp MU giữ lại 1 điểm và củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu Premier League.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD