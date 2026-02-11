Carrick nói gì sau khi đứt chuỗi thắng?

HLV Michael Carrick thừa nhận Manchester United không đạt phong độ tốt nhất và thiếu sự sắc bén cần thiết trong trận hòa 1-1 trước West Ham United tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 trên sân London Stadium.

MU của Carrick đứt mạch thắng. Ảnh: Reuters.

Manchester United hành quân tới London Stadium với đội hình không thay đổi, tiếp tục đặt niềm tin vào những cái tên mang lại chuỗi kết quả tích cực thời gian qua. Tuy nhiên, trước một West Ham chơi kỷ luật và giàu thể lực, "Quỷ đỏ" gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận và tạo ra cơ hội rõ ràng.

Đội chủ nhà là bên tận dụng tốt hơn thời cơ. Đầu hiệp hai, Tomas Soucek ghi bàn mở tỷ số cho West Ham ở phút 50, đẩy Manchester United vào thế rượt đuổi. Trong phần lớn thời gian còn lại, đội khách chơi bế tắc, các tình huống tấn công thiếu tốc độ và sự chính xác cần thiết ở 1/3 cuối sân.

Phải tới những phút bù giờ cuối cùng, Manchester United mới tìm được bàn gỡ. Tiền đạo Benjamin Sesko vào sân từ ghế dự bị và tung cú dứt điểm gọn gàng, ấn định tỷ số hòa 1-1 ở phút 90+6. Đây là bàn thắng quan trọng giúp đội bóng của Carrick tránh một thất bại trên sân khách.

Phát biểu sau trận, HLV Michael Carrick không giấu được sự tiếc nuối trong cuộc phỏng vấn với TNT Sports: "Chúng tôi chơi ổn, nhưng hơi thất vọng và chắc chắn không ở trạng thái tốt nhất. Đây là sân đấu khó khăn và chúng tôi đã thiếu sự sắc bén để tìm ra lời giải.”

Sesko tiếp tục toả sáng sau khi vào sân thay người. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh cho rằng tinh thần chiến đấu vẫn là điểm tích cực của toàn đội: “Có những thời điểm như thế này, điều quan trọng là phải tìm được cách để giành điểm và tiếp tục tiến lên. Các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần tốt và chúng tôi sẽ rút ra những điều tích cực.”

Carrick đặc biệt dành lời khen cho Benjamin Sesko, người tiếp tục ghi dấu ấn khi vào sân từ băng ghế dự bị: “Một pha dứt điểm tuyệt vời. Cậu ấy lại làm được điều đó. Đây là bàn thắng rất quan trọng và là bước tiến tốt cho cậu ấy”.

Trận hòa tại London Stadium giúp Manchester United có thêm 1 điểm trong cuộc đua top 4 Premier League. Tuy nhiên, màn trình diễn này cũng cho thấy đội bóng của Carrick cần cải thiện độ sắc bén và khả năng áp đặt thế trận nếu muốn duy trì vị thế trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

