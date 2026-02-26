Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hành động gây chú ý của Lammens

  Thứ năm, 26/2/2026 18:00 (GMT+7)
Senne Lammens đang dần trở thành điểm tựa mới trong khung gỗ MU, với những nghi thức trước trận mang đậm dấu ấn cá nhân.

Lammens hôn lên logo MU trước trận đấu.

Trước mỗi trận đấu, thủ thành người Bỉ thường cúi xuống hôn lên logo CLB trên ngực áo. Hành động nhỏ đủ khiến người hâm mộ thích thú. Đó như lời khẳng định về sự gắn bó của tân binh 23 tuổi từ khi gia nhập MU với mức phí 18,1 triệu bảng ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Trên sân cỏ, Lammens đáp lại niềm tin bằng phong độ ổn định. Sau 21 vòng Premier League, anh có 6 trận không để thủng lưới, gần nhất là màn trình diễn chắc chắn trong chiến thắng 1-0 trước Everton. Sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát vùng cấm của Lammens được xem là liều thuốc xoa dịu sau quãng thời gian khung thành MU liên tục chao đảo.

Ít ai biết, phía sau vẻ lạnh lùng ấy là loạt thói quen mang màu sắc tâm linh. Theo Daily Mail, Lammens tuyệt đối không muốn nghe ai nhắc đến cụm từ "giữ sạch lưới" trước giờ bóng lăn vì cho rằng điều đó đem lại vận rủi. Anh trai của Lammens tiết lộ gia đình luôn tránh đề cập đến chủ đề này mỗi khi nhắn tin động viên.

Không dừng lại ở đó, Lammens duy trì một chuỗi nghi thức như cụng tay với HLV và các thủ môn dự bị trước khi khởi động, tự mình quay lại băng ghế để nhận chai nước cùng những dặn dò cuối cùng. Trong trận, chai nước luôn được đặt đúng vị trí quen thuộc cạnh cột dọc. Ngoài ra, anh nổi tiếng kỹ tính trong khâu nghiên cứu đối thủ, từ thói quen sút phạt đến chân thuận của từng tiền đạo.

Sự chuẩn bị tỉ mỉ ấy đang mang lại hiệu quả. Thực tế, hàng thủ MU ít mắc sai lầm hơn từ khi Lammens thay thế Andre Onana trong khung gỗ.

