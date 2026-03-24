McTominay được so sánh với thánh thần

  • Thứ ba, 24/3/2026 06:02 (GMT+7)
Scott McTominay tiếp tục gây tiếng vang tại Napoli khi được con trai Maradona ca ngợi sau những màn trình diễn ấn tượng.

Scott McTominay đang trải qua giai đoạn thăng hoa trong màu áo Napoli. Sau khi rời Manchester United vào năm 2024, tiền vệ người Scotland nhanh chóng khẳng định vai trò tại Serie A và trở thành nhân tố chủ chốt trong lối chơi của đội bóng.

Ngay mùa giải đầu tiên, McTominay góp công lớn giúp Napoli giành chức vô địch Serie A. Đây là danh hiệu Scudetto thứ hai trong lịch sử CLB kể từ thời Diego Maradona. Tầm ảnh hưởng của anh không chỉ thể hiện ở chuyên môn, mà còn ở khả năng tạo khác biệt trong những thời điểm quyết định.

Phong độ ấn tượng giúp McTominay được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A, đồng thời góp mặt trong bảng xếp hạng Quả bóng vàng. Bước sang mùa giải hiện tại, anh tiếp tục duy trì sự ổn định với 11 bàn thắng và 4 kiến tạo, trở thành một trong những tiền vệ ghi bàn hiệu quả nhất giải đấu.

Mới nhất, McTominay ghi bàn duy nhất giúp Napoli đánh bại Cagliari 1-0, qua đó nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. Bàn thắng này tiếp tục củng cố vị thế của anh tại sân Diego Armando Maradona.

Sau màn trình diễn đó, Diego Armando Maradona Jr. đã có những phát biểu gây chú ý. Ông cho rằng, ngoài người cha huyền thoại, McTominay là cầu thủ mang tính quyết định nhất trong lịch sử Napoli và chỉ xếp sau cha mình. Thậm chí, ông còn ví von: "Nếu Diego là Chúa, thì McTominay là Jesus".

Dù mang tính biểu tượng và gây tranh cãi, nhận định này phần nào phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của McTominay tại Napoli. Từ một cầu thủ không còn giữ vai trò trung tâm tại Manchester United, anh đã tìm được môi trường phù hợp để phát triển và tỏa sáng.

Hiện tại, McTominay đang tập trung cùng đội tuyển Scotland chuẩn bị cho các trận giao hữu trước thềm World Cup. Với phong độ hiện tại, anh tiếp tục được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Đào Trần

