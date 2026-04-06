Olmo từ chối thu nhập khủng ở Saudi Arabia

Dani Olmo giữ nguyên lập trường gắn bó Barcelona, đặt mục tiêu World Cup lên hàng đầu bất chấp những đề nghị tài chính khổng lồ.

Dani Olmo không dao động trước sức hút từ Saudi Pro League, trong bối cảnh nhiều ngôi sao châu Âu chọn Trung Đông làm điểm đến. Tiền vệ người Tây Ban Nha khẳng định toàn bộ sự tập trung của anh lúc này vẫn thuộc về Barcelona. Anh xem đây là nền tảng quan trọng nhất cho giai đoạn then chốt của sự nghiệp.

Với Olmo, đây là bài toán phong độ và vị thế trước thềm World Cup. Ở cấp độ đội tuyển, anh đang cạnh tranh một vị trí trong hệ thống giàu chiều sâu của Tây Ban Nha. Điều đó đòi hỏi sự ổn định về chuyên môn và môi trường thi đấu đỉnh cao – những yếu tố mà Barcelona có thể đảm bảo tốt hơn so với một bước đi mang tính tài chính.

Olmo là mảnh ghép quan trọng của Barcelona thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh nhiều lời đề nghị lương “khủng” được đưa ra, việc Olmo giữ nguyên lập trường cho thấy ưu tiên rõ ràng. Đó là thi đấu ở cấp độ cao nhất để duy trì nhịp cạnh tranh. Đây là yếu tố then chốt với bất kỳ cầu thủ nào muốn góp mặt tại World Cup, nơi mỗi suất triệu tập đều phụ thuộc vào phong độ và sự phù hợp chiến thuật.

Hiện tại, khả năng rời Barcelona không nằm trong kế hoạch của Olmo. Ngay cả khi các đề nghị hấp dẫn tiếp tục xuất hiện, tiền vệ này vẫn đặt mục tiêu ngắn hạn là duy trì vai trò tại CLB và củng cố vị trí trong đội tuyển quốc gia.

Trong cuộc đua đường dài hướng tới World Cup, lựa chọn của Olmo phản ánh rằng không phải mọi quyết định đều xoay quanh tiền bạc. Với anh, sân khấu lớn nhất vẫn là nơi cần được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

