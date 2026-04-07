Al Hilal đang đối mặt với nhiều khó khăn khi hàng loạt ca chấn thương của các trụ cột khiến đội bóng này rơi vào khủng hoảng lực lượng ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

HLV Inzaghi thổi bùng tranh cãi ở Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm tranh cãi hướng về HLV Simone Inzaghi, khi ông bị cho là đã áp dụng phương pháp huấn luyện quá tải, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng của các cầu thủ.

Trong thời gian gần đây, Al Hilal liên tiếp đón nhận tin không vui từ phòng y tế. Mới nhất, hai ngôi sao quan trọng là Karim Benzema và đội trưởng Salem Al-Dossari đều dính chấn thương, nâng tổng số cầu thủ vắng mặt với lý do thể lực lên mức đáng báo động. Việc nhiều trụ cột không thể ra sân đã ảnh hưởng rõ rệt đến phong độ thi đấu của đội bóng.

Trước tình hình này, bác sĩ thể thao người Saudi, Arabia Rakan Al-Wabel đã lên tiếng cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trong một chương trình truyền hình, ông cho biết số lượng cầu thủ chấn thương hiện tại của Al Hilal đã vượt ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn của FIFA và UEFA.

“Khi có hơn 9 ca chấn thương, đó là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về một vấn đề trong hệ thống, có thể liên quan đến đội ngũ y tế hoặc ban huấn luyện”, ông nhận định.

Al Hilal khủng hoảng lực lượng. Ảnh: Reuters.

Theo ông Al-Wabel, các nghiên cứu cho thấy nếu tỷ lệ chấn thương vượt quá 5 cầu thủ trên mỗi 1.000 giờ thi đấu và tập luyện, nguy cơ hệ thống vận hành có vấn đề là rất cao. Ông đặc biệt nhấn mạnh tới yếu tố giáo án tập luyện, cho rằng phong cách huấn luyện mang đậm dấu ấn Italy, vốn chú trọng cường độ cao và áp lực lớn, có thể làm gia tăng nguy cơ chấn thương cơ bắp.

Khái niệm “loading spike” (tăng tải đột ngột) cũng được nhắc đến như một nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiện tại. Đây là hiện tượng khi cường độ vận động của cầu thủ tăng mạnh trong thời gian ngắn, khiến cơ thể không kịp thích nghi và dễ gặp chấn thương.

Theo vị bác sĩ này, mô hình huấn luyện của Inzaghi có nhiều điểm tương đồng với Jorge Jesus, người từng bị chỉ trích vì cách tiếp cận tương tự.

Hiện tại, HLV Inzaghi lẫn Al Hilal chưa lên tiếng phản hồi về những nhận định của ông Al-Wabel. Dù vậy, áp lực đang gia tăng khi thành tích của đội bóng có dấu hiệu chững lại. Trận hòa 2-2 trước Al Taawoun tại vòng 27 giải VĐQG Saudi Arabia gần đây khiến họ bị Al-Nassr bỏ xa với khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng.

