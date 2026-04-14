Hai sai lầm lớn của Carrick trong trận MU thua Leeds

Michael Carrick vừa trải qua thất bại nặng nề nhất kể từ khi tạm quyền dẫn dắt Manchester United, khi đội bóng để thua Leeds United 1-2 ngay trên sân Old Trafford.

Carrick mắc hai sai lầm trong trận thua Leeds.

Trận thua này không chỉ làm chậm bước tiến của "Quỷ đỏ" trong cuộc đua giành vé dự Champions League, mà còn phơi bày hai quyết định nhân sự sai lầm nghiêm trọng của vị chiến lược gia người Anh.

Canh bạc thất bại với Manuel Ugarte

Sự vắng mặt của Kobbie Mainoo do một chấn thương nhỏ trong lúc tập luyện buộc HLV Carrick phải đưa Manuel Ugarte vào đội hình xuất phát. Đây là quyết định chứa đựng rủi ro khổng lồ, bởi tiền vệ này đang sở hữu những con số thống kê vô cùng tồi tệ. Trước khi đối đầu với Leeds, Ugarte chỉ giành được vỏn vẹn một chiến thắng trong 9 lần ra sân đá chính ở mùa giải năm nay.

Trận đấu với Leeds mới là lần đầu tiên Ugarte được điền tên vào đội hình xuất phát dưới triều đại của Carrick, và lý do anh thường xuyên bị ngó lơ nhanh chóng được phơi bày. Chỉ năm phút sau tiếng còi khai cuộc, Ugarte mắc lỗi vị trí, để Jayden Bogle thoải mái tung đường tạt bóng vào vòng cấm giúp Noah Okafor ghi bàn mở tỷ số.

Màn trình diễn thảm họa của tiền vệ trị giá 42,3 triệu bảng tiếp tục khiến những người hâm mộ trên khán đài cạn kiệt sự kiên nhẫn. Những tiếng la ó vang lên mỗi khi Ugarte làm chậm nhịp độ lên bóng của toàn đội bằng thói quen xử lý bóng quá rườm rà.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến vào cuối hiệp một, khi anh tung ra một đường chuyền hỏng trực tiếp vào vòng cấm, khiến ngay cả người đồng đội Luke Shaw cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Sự sa sút không phanh trong mùa giải thứ hai khoác áo "Quỷ đỏ" cho thấy Ugarte hoàn toàn không đủ đẳng cấp để thi đấu tại Champions League mùa sau. Manchester United có lẽ cần phải tính đến phương án thanh lý cầu thủ này trong thời gian tới để gỡ gạc lại khoản phí khổng lồ đã chi trả cho PSG.

Martinez có pha phạm lỗi xấu xí.

Sự nôn nóng trong việc sử dụng Lisandro Martinez

Bên cạnh Ugarte, việc vội vàng điền tên Lisandro Martinez vào đội hình xuất phát ngay sau khi cầu thủ này vừa bình phục chấn thương cũng là một nước đi thiếu tính toán của Carrick. Lần ra sân thi đấu gần nhất của trung vệ người Argentina đã từ ngày 10/2, trong trận gặp West Ham. Bàn thua thứ hai của đội chủ nhà là minh chứng rõ rệt cho sự chuệch choạc của cá nhân Martinez.

Bắt nguồn từ một đường chuyền mạo hiểm của chính Martinez hướng đến vị trí của Casemiro, hàng thủ Manchester United hoàn toàn rối loạn và tạo điều kiện để Okafor ghi bàn thắng thứ hai nhờ một pha dứt điểm đập chân đổi hướng.

Dù Martinez nỗ lực chuộc lỗi bằng một pha cản phá xuất sắc vào cuối hiệp một để ngăn Leeds gia tăng cách biệt lên ba bàn, anh lại tự tay phá hỏng tất cả bằng một hành động thiếu suy nghĩ. Trung vệ này có pha kéo tóc Dominic Calvert-Lewin và ngay lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Việc phải chơi thiếu người dập tắt phần lớn cơ hội lội ngược dòng của đội bóng áo đỏ. Quãng nghỉ thi đấu dài tới 24 ngày dường như làm Manchester United đánh mất nhịp độ thi đấu, bất chấp việc họ có chuyến tập huấn tại Cộng hòa Ireland. Trong khi đó, Leeds United lại hành quân đến Old Trafford với tinh thần lên cao sau chiến thắng tại FA Cup.

Trên khán đài, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Sir Jim Ratcliffe cùng cựu danh thủ Nemanja Vidic. Dù bàn gỡ của Casemiro thắp lên một chút hy vọng, nhưng chừng đó là không đủ. Đáng chú ý, trận đấu cuối cùng của cựu HLV Ruben Amorim trước khi bị sa thải cũng là thất bại trước chính Leeds United.

Carrick rất nỗ lực đưa con tàu Manchester United đi đúng hướng kể từ khi tiếp quản vị trí, giúp đội bóng vươn lên xếp trên Aston Villa trong cuộc chiến giành vị trí thứ ba. Tuy nhiên, với sáu trận đấu còn lại của mùa giải, họ cần nhanh chóng xốc lại tinh thần và tránh lặp lại những sai lầm nhân sự nếu không muốn đánh mất tấm vé trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

