Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mainoo tiến gần hợp đồng mới với MU

  • Thứ hai, 13/4/2026 11:54 (GMT+7)
  • 26 phút trước

HLV Michael Carrick xác nhận các cuộc đàm phán gia hạn với Kobbie Mainoo sau mùa giải 2025/26.

Carrick ngầm khẳng định Mainoo chính là tương lai của Manchester United.

Tương lai của Kobbie Mainoo tại Manchester United đang có những tín hiệu rõ ràng. Trong phát biểu mới nhất, Michael Carrick cho biết quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên đang tiến triển thuận lợi và dần đi đến hồi kết.

Manchester United, Mainoo, Carrick anh 1

Mainoo thật sự đang thi đấu rất hay dưới thời Michael Carrick.

“Thỏa thuận đang tiến rất gần, vì vậy chúng tôi cảm thấy tích cực về điều đó”, Carrick chia sẻ. Cựu tiền vệ người Anh không đi sâu vào chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng các bên liên quan đều giữ được sự bình tĩnh trong suốt quá trình thương thảo. Theo ông, đây là yếu tố quan trọng giúp mọi thứ diễn ra theo đúng hướng.

Carrick nói thêm: “Chúng tôi giữ sự điềm tĩnh, nhưng vẫn lạc quan. Thời gian sẽ cho câu trả lời, nhưng ở thời điểm này, mọi thứ đang rất tốt”. Phát biểu này cho thấy không có dấu hiệu căng thẳng hay bế tắc trong các cuộc đàm phán.

Mainoo được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của Manchester United. Việc đội bóng muốn giữ chân cầu thủ này bằng một bản hợp đồng mới là động thái dễ hiểu, trong bối cảnh họ cần xây dựng lực lượng ổn định cho tương lai. Những tín hiệu tích cực từ Carrick cũng phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn về khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận.

Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng với những gì được tiết lộ, quá trình gia hạn giữa Mainoo và Manchester United ở những mùa giải sau đang đi đúng lộ trình. Nếu không có biến động bất ngờ, việc ký kết chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dàn cầu thủ rời MU sau mùa 2025/26 MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè với kế hoạch tái thiết mạnh mẽ, khi hàng loạt cầu thủ không còn phù hợp đứng trước khả năng rời Old Trafford.

Cựu sao MU ăn mừng ngày đặc biệt của cháu trai

Luis Nani chia sẻ niềm vui khi chứng kiến cháu trai Leonardo Varela ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Sporting Lisbon.

1 giờ trước

Bến đỗ mới của Andy Robertson

Thông tin về thương vụ gia nhập Tottenham mùa giải 2026/2027 của Andy Robertson đang gây chú ý. Nó nằm ở điều kiện cần cho thương vụ này có thể xúc tiến.

42:2494 hôm qua

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

.

Thái Viên

Manchester United Mainoo Carrick Premier League

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Mbappe sa sut kho hieu hinh anh

Mbappe sa sút khó hiểu

1 giờ trước 11:08 13/4/2026

0

Phong độ lao dốc của Kylian Mbappe đang kéo theo những nghi ngờ về cách vận hành của Real Madrid trong giai đoạn quyết định mùa giải.

Kane, Bale gia nhap CLB golf dai gia tai Anh hinh anh

Kane, Bale gia nhập CLB golf đại gia tại Anh

1 giờ trước 11:07 13/4/2026

0

Queenwood, CLB golf kín tiếng bậc nhất châu Âu, trở thành điểm hẹn riêng tư của những ngôi sao như Harry Kane và Gareth Bale, nơi đẳng cấp thể thao gắn liền với đặc quyền xa xỉ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý