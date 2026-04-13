Mainoo tiến gần hợp đồng mới với MU

HLV Michael Carrick xác nhận các cuộc đàm phán gia hạn với Kobbie Mainoo sau mùa giải 2025/26.

Carrick ngầm khẳng định Mainoo chính là tương lai của Manchester United.

Tương lai của Kobbie Mainoo tại Manchester United đang có những tín hiệu rõ ràng. Trong phát biểu mới nhất, Michael Carrick cho biết quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên đang tiến triển thuận lợi và dần đi đến hồi kết.

Mainoo thật sự đang thi đấu rất hay dưới thời Michael Carrick.

“Thỏa thuận đang tiến rất gần, vì vậy chúng tôi cảm thấy tích cực về điều đó”, Carrick chia sẻ. Cựu tiền vệ người Anh không đi sâu vào chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng các bên liên quan đều giữ được sự bình tĩnh trong suốt quá trình thương thảo. Theo ông, đây là yếu tố quan trọng giúp mọi thứ diễn ra theo đúng hướng.

Carrick nói thêm: “Chúng tôi giữ sự điềm tĩnh, nhưng vẫn lạc quan. Thời gian sẽ cho câu trả lời, nhưng ở thời điểm này, mọi thứ đang rất tốt”. Phát biểu này cho thấy không có dấu hiệu căng thẳng hay bế tắc trong các cuộc đàm phán.

Mainoo được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của Manchester United. Việc đội bóng muốn giữ chân cầu thủ này bằng một bản hợp đồng mới là động thái dễ hiểu, trong bối cảnh họ cần xây dựng lực lượng ổn định cho tương lai. Những tín hiệu tích cực từ Carrick cũng phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn về khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận.

Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng với những gì được tiết lộ, quá trình gia hạn giữa Mainoo và Manchester United ở những mùa giải sau đang đi đúng lộ trình. Nếu không có biến động bất ngờ, việc ký kết chỉ còn là vấn đề thời gian.

