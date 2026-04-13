Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cựu sao MU ăn mừng ngày đặc biệt của cháu trai

  • Thứ hai, 13/4/2026 11:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Luis Nani chia sẻ niềm vui khi chứng kiến cháu trai Leonardo Varela ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Sporting Lisbon.

Luis Nani luôn tự hào về cậu cháu trai thân yêu của mình.

Nani không giấu được sự xúc động khi gia đình anh có thêm một cầu thủ trẻ bước ra ánh sáng. Leonardo Varela, 17 tuổi, vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sporting Lisbon hôm 10/4, nơi từng chắp cánh cho chính Nani trước khi anh vươn tầm châu Âu.

Trên mạng xã hội, cựu sao của Manchester United viết ngắn gọn nhưng đầy tự hào: “Thêm một ‘chú sư tử’! Thật tuyệt khi thấy cháu trai tôi ký hợp đồng đầu tiên, lại là với Sporting. Chúc mừng Leonardo”.

Thông tin về Varela còn khá hạn chế. Tiền vệ này cao khoảng 1,68 m và đang ở những bước đầu của hành trình chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc được Sporting trao cơ hội ở tuổi 17 đã là tín hiệu tích cực với một cầu thủ trẻ tại Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Nani vẫn chưa dừng lại. Ở tuổi 39, anh bất ngờ trở lại sân cỏ hồi tháng 1 sau một năm giải nghệ để gia nhập FC Aktobe. Bản hợp đồng một năm không chỉ mang ý nghĩa thi đấu, mà còn gắn với vai trò phát triển bóng đá tại CLB.

“Tôi rất hào hứng với dự án này. Aktobe có điều kiện tốt và tầm nhìn rõ ràng. Chúng tôi có thể cùng nhau nâng tầm đội bóng”, Nani chia sẻ.

Kể từ khi rời Manchester United năm 2015, cầu thủ người Bồ Đào Nha trải qua hành trình đặc biệt khi thi đấu ở nhiều quốc gia, từ châu Âu tới Mỹ và Australia. Sự nghiệp của anh không chỉ đáng nhớ bởi danh hiệu, mà còn bởi xuất phát điểm đầy khắc nghiệt.

Từng lớn lên trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn tại Amadora, Nani hiểu giá trị của mỗi cơ hội. Và giờ đây, khi nhìn cháu trai tiếp bước ở Sporting, niềm tự hào của anh không chỉ nằm ở bóng đá, mà còn ở một hành trình được tiếp nối.

.

Thái Viên

Manchester United Luis Nani David Beckham Sporting Lisbon

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý