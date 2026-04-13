Hà Nội I gặp Thể Công Viettel I ở chung kết U15 Quốc gia

Hai chiến thắng giàu bản lĩnh tại bán kết đưa Hà Nội I và Thể Công Viettel I vào trận tranh ngôi vô địch U15 Quốc gia năm 2026.

Khép lại hai trận bán kết diễn ra chiều 12/4, Giải bóng đá U15 Quốc gia năm 2026 xác định cặp đấu chung kết là màn so tài giữa Hà Nội I và Thể Công Viettel I, hai đại diện giàu truyền thống đào tạo trẻ.

Ở trận bán kết đầu tiên, U15 Hà Nội I vượt qua Tây Ninh với tỷ số 2-0 sau thế trận không hề dễ dàng. Dù bị đánh giá thấp hơn, Tây Ninh nhập cuộc tự tin, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm khiến đại diện Thủ đô gặp khó trong những phút đầu.

Tuy nhiên, Hà Nội I nhanh chóng lấy lại thế trận. Đội bóng trẻ Thủ đô kiểm soát bóng tốt hơn, tổ chức tấn công bài bản và liên tục gây sức ép. Phút 18, họ suýt mở tỷ số nhưng thủ môn Tây Ninh kịp thời cứu thua. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Sang hiệp hai, Hà Nội I duy trì sức ép. Phút 50, họ đưa được bóng vào lưới sau tình huống cố định nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Dù vậy, bước ngoặt đến ở phút 66 khi Minh Huy dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc. Đến phút 77, Hà Nội I nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0 để giành vé vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, Thể Công Viettel I đánh bại SLNA I 2-1 trong thế trận giằng co. SLNA I kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp một và có bàn mở tỷ số ở phút 34 do công Minh Chánh sau một pha phối hợp tấn công hiệu quả.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel I điều chỉnh lối chơi, chủ động hơn trong kiểm soát và tấn công. Sức ép được gia tăng giúp họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến phút 79, đội bóng áo lính được hưởng phạt đền và Tài Lộc thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1.

Với kết quả này, Hà Nội I và Thể Công Viettel I sẽ tranh chức vô địch, trong khi SLNA I và Tây Ninh đồng hạng ba chung cuộc.