Olise và cái tát vào những gã khổng lồ

Màn trình diễn tại Bernabeu không chỉ tôn vinh tài năng của Michael Olise, mà còn phơi bày sai lầm của những đội bóng đã chần chừ trước anh.

Olise là món hời của Bayern.

Michael Olise không cần quá nhiều thời gian để biến một trận đấu lớn thành sân khấu của riêng mình. Tại Bernabeu ở trận tứ kết lượt đi Champions League, giữa áp lực và cường độ cao, cầu thủ người Pháp chơi bóng với sự bình thản hiếm thấy. Anh không ồn ào, nhưng mỗi lần chạm bóng đều mang lại cảm giác có thể tạo ra khác biệt.

Những pha xử lý của Olise không chỉ đẹp mắt, mà còn đúng thời điểm. Anh kéo giãn hàng thủ, tạo khoảng trống, đưa ra quyết định nhanh và chính xác. Đó là thứ bóng đá của một cầu thủ đã vượt qua giai đoạn “tiềm năng”. Anh đang bước vào vùng của những người có thể định đoạt trận đấu.

Phản ứng từ giới chuyên môn nói lên tất cả. Cựu sao Liverpool, Jamie Carragher gọi anh là “siêu sao tương lai”. Boris Becker thì thẳng thắn đề nghị Bayern Munich phải giữ chân anh bằng mọi giá. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở lời khen, mà ở sự muộn màng của nó.

Bởi lẽ, Olise không phải cái tên mới xuất hiện.

Trong màu áo Crystal Palace, anh từng tạo nên một trong những bộ ba tấn công đáng xem nhất Premier League cùng Eze và Mateta. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng sáng tạo của Olise được kiểm chứng. Anh không phải dạng cầu thủ bùng nổ nhất thời, mà là người có nền tảng phát triển rõ ràng.

Thế nhưng, các “ông lớn” của bóng đá Anh lại đứng ngoài.

Họ theo dõi, đánh giá, nhưng không hành động. Sự thận trọng quá mức khiến họ bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng. Trong khi đó, Bayern Munich chọn cách tiếp cận quen thuộc: nhìn thấy tiềm năng và ra quyết định nhanh.

Olise chơi hay trong ngày Bayern thắng Real Madrid ngay tại Bernabeu.

53 triệu euro cho một cầu thủ 24 tuổi, đã chứng minh được năng lực ở Premier League, lẽ ra không phải là con số gây tranh cãi. Nhưng khi đặt trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hiện tại, nơi nhiều thương vụ bị đẩy giá lên mức phi lý, con số đó lại trở nên “rẻ đến khó tin”.

Chỉ sau một mùa rưỡi, Bayern thấy được giá trị của khoản đầu tư. Olise không chỉ hòa nhập, mà còn nâng tầm đội bóng. Anh mang lại sự cân bằng trong cách tấn công, giúp Bayern có thêm phương án phá vỡ thế trận.

Việc anh được ví như “Robben mới” không phải là sự cường điệu. Olise có khả năng tạo đột biến từ biên, nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ. Anh chơi bóng bằng đầu óc, biết khi nào cần giữ nhịp, khi nào cần tăng tốc.

Điểm thú vị là hành trình của Olise lại không gắn liền với những con đường quen thuộc.

Anh trưởng thành trong hệ thống đào tạo của Anh, từng đi qua các học viện của Arsenal, Chelsea và Manchester City. Nhưng ở mỗi nơi, anh đều không được trao cơ hội thực sự. Phải đến khi rời khỏi những “gã khổng lồ”, Olise mới tìm thấy không gian để phát triển.

Reading là nơi anh bắt đầu khẳng định mình. Crystal Palace là bước đệm để Olise bước ra ánh sáng. Và Bayern Munich là nơi tài năng đó được định hình rõ nét.

Ở cấp độ đội tuyển, Olise cũng chọn con đường riêng. Dù sinh ra và lớn lên tại Anh, anh khoác áo tuyển Pháp. Quyết định đó từng gây tranh cãi, nhưng với những gì đang thể hiện, anh đang dần trở thành một phần quan trọng trong tương lai của đội bóng áo lam.

Nếu đứng cạnh những cái tên như Dembele hay Mbappe, Olise không hề lép vế. Anh mang đến một sắc thái khác: sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát và những khoảnh khắc sáng tạo mang tính bất ngờ.

Trong bóng đá hiện đại, nơi mọi thứ được phân tích đến từng chi tiết, việc bỏ lỡ một cầu thủ như Olise không còn là chuyện bình thường. Nó là hệ quả của sự do dự.

Bayern Munich không mắc sai lầm đó. Họ hành động khi cơ hội còn rõ ràng, khi giá trị chưa bị thổi phồng, khi cầu thủ vẫn còn nằm trong vùng “có thể tiếp cận”.

Còn phần còn lại của châu Âu, giờ đây chỉ có thể quan sát.

Và nếu một ngày Olise thực sự vươn tới đẳng cấp siêu sao, mức giá 53 triệu euro sẽ không còn được nhắc đến như một con số.

Nó sẽ trở thành một lời nhắc nhở về cái giá của việc chậm một bước.