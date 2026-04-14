Casemiro gây tiếc nuối

  • Thứ ba, 14/4/2026 12:02 (GMT+7)
Tiền vệ Casemiro trở thành điểm sáng hiếm hoi của MU trong thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4.

Dù "Quỷ đỏ" có màn trình diễn nhạt nhòa tại Old Trafford, Casemiro vẫn duy trì phong độ ổn định và cho thấy đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu. Cầu thủ người Brazil hoạt động năng nổ ở khu trung tuyến, liên tục đánh chặn, thu hồi bóng và tổ chức lối chơi.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, anh còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và mang về bàn duy nhất cho đội chủ nhà sau cú đánh đầu cận thành. Pha lập công cho thấy tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của cựu sao Real Madrid.

Casemiro ghi bàn duy nhất cho MU. Ảnh: Reuters.

Thống kê cho thấy Casemiro đang có mùa giải ghi nhiều bàn nhất sự nghiệp (8 lần). Ngay cả ở những mùa giải đỉnh cao tại Real Madrid, tiền vệ người Brazil chỉ từng cán mốc 7 pha lập công.

Mối liên kết chặt chẽ giữa anh và Bruno Fernandes giúp MU tạo ra nhiều bàn thắng. Cả 6 bàn thắng gần nhất của Casemiro đều đến từ các pha đánh đầu, và đều được kiến tạo bởi Fernandes. Sự ăn ý giữa hai cầu thủ này trở thành vũ khí đặc biệt của MU.

Trong bối cảnh sẽ rời MU vào cuối mùa này, màn trình diễn của Casemiro trước Leeds càng khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" tiếc nuối. Trước đó, trong chiến thắng 2-1 của MU trước Aston Villa hôm 15/3, CĐV trên khán đài sân Old Trafford đồng thanh hô vang tên Casemiro, mong anh ở lại thêm một mùa giải nữa.

Đáp lại sự yêu mến của CĐV, Casemiro ăn mừng bằng cách chỉ tay vào huy hiệu của MU trên ngực áo, như một cách bày tỏ tình yêu với CLB.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Duy Luân

