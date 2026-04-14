Quyết định lương thưởng gây bức xúc của Chelsea

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy ban lãnh đạo Chelsea nhận mức tăng thu nhập mạnh, trái ngược với khoản thua lỗ nặng nề của CLB.

Chelsea đang đối mặt nhiều vấn đề về tài chính.

Chelsea tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi khi công bố báo cáo tài chính mùa 2024/25. Dù ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 262,4 triệu bảng, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của CLB vẫn được tăng lương đáng kể.

Nhóm nhân sự quản lý chủ chốt nhận tổng cộng hơn 10,5 triệu bảng, tăng gần 80% so với mùa trước. Các Giám đốc cũng được tăng gần 60%, trong khi mức tăng dành cho phần còn lại của CLB, bao gồm cầu thủ, chỉ dừng ở khoảng 6%.

Khoản lỗ của Chelsea góp phần khiến tập đoàn chủ quản BlueCo ghi nhận tổng thâm hụt 619 triệu bảng trong cùng kỳ, nâng mức lỗ lũy kế kể từ khi tiếp quản CLB năm 2022 lên gần 1,7 tỷ bảng.

Trong danh sách lãnh đạo hưởng lương cao, các vị trí điều hành như Giám đốc thương mại và Giám đốc doanh thu được nhắc đến. Thành viên hội đồng quản trị có thu nhập cao nhất, được cho là chủ tịch CLB, nhận hơn 2,1 triệu bảng, tăng gần 25% so với trước đó.

Dù vậy, Chelsea lý giải rằng mức tăng một phần đến từ việc mở rộng đội ngũ điều hành. Tuy nhiên, thông tin này vẫn gây phản ứng trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng không duy trì được sự ổn định trên sân cỏ.

Mùa giải 2024/25 lại được xem là thành công về danh hiệu. Chelsea vô địch Conference League, giành suất dự Champions League và sau đó đăng quang FIFA Club World Cup.

CLB cũng dự báo doanh thu mùa này có thể chạm mốc 700 triệu bảng, cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, những con số tài chính tích cực chưa đủ xoa dịu sự bất mãn từ người hâm mộ.

Các CĐV Chelsea, cùng người hâm mộ Strasbourg - đội bóng cùng hệ thống sở hữu - đang lên kế hoạch biểu tình trước trận gặp MU vào ngày 19/4, cho thấy áp lực đang gia tăng đáng kể lên ban lãnh đạo Stamford Bridge.

