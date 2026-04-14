Bellerin gây sốt La Liga với mẫu áo retro

Hector Bellerin tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang của bóng đá khi trở thành tâm điểm trong vòng đấu retro tại La Liga.

Bellerin gây ấn tượng cực mạnh trong mẫu áo retro của Betis.

Ban tổ chức La Liga tạo ra vòng đấu 31 với chủ đề hoài cổ, qua đó mang đến nhiều hình ảnh ấn tượng, nhưng cái tên nổi bật nhất lại là Hector Bellerin. Hậu vệ của Real Betis thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong bộ áo đấu retro xanh-trắng, kết hợp hoàn hảo với phong cách cá nhân vốn đã rất đặc trưng.

Trong trận đấu với Osasuna, Bellerin không chỉ thi đấu mà còn "trình diễn" một diện mạo đầy cá tính. Mái tóc xoăn dài, bộ ria mép và cánh tay xăm kín tạo nên hình ảnh khác biệt, giúp anh nổi bật ngay từ khoảnh khắc chụp ảnh đội hình cho đến khi bước vào sân.

Cựu hậu vệ Arsenal và Barcelona từ lâu được biết đến như một trong những cầu thủ có gu thẩm mỹ riêng biệt. Tuy nhiên, màn xuất hiện lần này được xem là sự kết hợp trọn vẹn giữa yếu tố thời trang và tinh thần bóng đá cổ điển.

Chiếc áo đấu retro của Betis không chỉ là trang phục thi đấu, mà trở thành điểm nhấn giúp Bellerin thể hiện rõ cá tính. Phong cách của anh gợi liên tưởng đến hình ảnh một nghệ sĩ rock, đồng thời vẫn giữ được sự mạnh mẽ của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Phản ứng từ người hâm mộ nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng không ai tại La Liga có thể diện áo retro theo cách của Bellerin. Anh tạo nên một tổng thể hài hòa giữa thời trang và bản sắc cá nhân.

Từ ngày 10 đến 12/4, các CLB La Liga và Segunda Division tham gia "vòng đấu retro" với áo đấu lấy cảm hứng từ quá khứ. Không chỉ trang phục thi đấu, bóng, đồ họa truyền hình và trang phục trọng tài cũng được thiết kế theo phong cách cổ điển. Sự kiện mang đến không khí hoài niệm, tôn vinh những dấu ấn lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha.

