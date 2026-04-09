Cầu thủ Betis bị gạch tên vì hẹn hò con gái huyền thoại CLB?

Tiền vệ Nelson Deossa trở thành tâm điểm tranh cãi tại Real Betis, khi xuất hiện thông tin anh bị loại khỏi đội hình vì mối quan hệ tình cảm với con gái cựu danh thủ Joaquin Sanchez.

Theo A Bola, cầu thủ 26 tuổi không góp mặt trong 4 trận gần nhất của Betis tại La Liga. Sự vắng mặt bất thường này làm dấy lên nhiều đồn đoán, trong đó đáng chú ý là nghi vấn anh hẹn hò với Daniela Sanchez.

Trong khi đó, Joaquin là biểu tượng lớn trong lịch sử Betis với 528 lần ra sân, ghi 66 bàn và giành 2 chức vô địch cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Anh giải nghệ năm 2023 ở tuổi 41 và hiện giữ vai trò trong ban lãnh đạo đội bóng.

Nguồn tin cho rằng có "dấu hiệu" Deossa bị gạch tên khỏi đội hình vì những lý do ngoài chuyên môn. Một số CĐV còn chỉ ra việc tiền vệ người Colombia bị bắt gặp xuất hiện tại các hộp đêm ở Seville sau những thất bại của đội nhà, càng khiến tin đồn lan rộng.

Joquin (giữa) bên con gái và vợ.

Trước làn sóng suy đoán, Deossa lên tiếng trên mạng xã hội bằng thông điệp ẩn ý: "Dù họ nói tốt hay xấu, cứ để họ nói. Như vậy cũng là một dạng danh tiếng, bởi họ đang nói về bạn".

Trong khi đó, Daniela cũng đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Người ta không biết phải làm gì với cuộc đời mình, nhưng lại rất rõ ràng về cuộc sống của người khác".

Deossa gia nhập Betis từ Monterrey hè năm ngoái với giá khoảng 11 triệu bảng. Anh ra sân 25 trận mùa này nhưng chưa ghi bàn. Trước đó, tiền vệ này từng gây ấn tượng tại FIFA Club World Cup 2025 và có thời gian thi đấu cho Pachuca, Atletico Huila.