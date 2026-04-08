HLV Manuel Pellegrini của Real Betis có những chia sẻ đáng chú ý về tình trạng của tiền đạo Antony.

Sức khỏe của Antony gây lo lắng. Ảnh: Reuters.

Theo nhà cầm quân người Chile, Antony đang gặp phải hàng loạt vấn đề về thể trạng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi đấu. Đáng chú ý, cựu sao MU gần như “không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút”.

“Nếu để cậu ấy thi đấu trọn vẹn, khả năng hồi phục cho trận tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều,” HLV Pellegrini chia sẻ. Điều này buộc ban huấn luyện Betis phải tính toán kỹ lưỡng trong việc sử dụng cầu thủ sinh năm 2000 nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

Theo HLV Pellegrini, Antony không thể duy trì cường độ tập luyện đều đặn mỗi ngày, dẫn đến nền tảng thể lực chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, anh còn bị đau vùng xương mu dai dẳng, một dạng chấn thương thường khiến cầu thủ khó đạt trạng thái sung mãn.

Dù gặp khó khăn về thể lực, Antony vẫn cho thấy những đóng góp nhất định trong mùa giải 2025/26. Theo thống kê, anh ra sân 25 trận tại La Liga, ghi 7 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo, đạt điểm số trung bình 7,42 trên FotMob. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định về thể trạng khiến anh chưa thể duy trì phong độ cao trong thời gian dài.

HLV Pellegrini cũng thừa nhận áp lực kỳ vọng luôn đè nặng lên Antony, khi người hâm mộ vẫn chờ đợi những khoảnh khắc đột biến từ cầu thủ này. Dù vậy, ông khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ tình trạng của Antony, ưu tiên sự an toàn và khả năng đóng góp lâu dài thay vì mạo hiểm sử dụng anh quá tải trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

