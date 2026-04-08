Chiếc áo 2.200 euro của Arbeloa gây bão giữa trận thua Bayern

  • Thứ tư, 8/4/2026 10:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ của HLV Alvaro Arbeloa trở thành tâm điểm, trong khi Real Madrid lép vế trước Bayern Munich ở Bernabeu.

Ngay từ khi xuất hiện ở khu kỹ thuật, Arbeloa đã thu hút sự chú ý với chiếc áo khoác thể thao của Louis Vuitton, có giá lên tới 2.200 euro. Mẫu áo mang tông xanh navy, thiết kế hai mặt, kết hợp giữa chất liệu cotton hữu cơ dệt mịn và lớp vải kỹ thuật phủ họa tiết Monogram. Logo LV hiệu ứng da đặt ở ngực tạo điểm nhấn rõ rệt.

Đây không phải lần đầu Arbeloa diện đồ xa xỉ khi chỉ đạo. Trước đó, ở trận derby Madrid, ông từng mặc một chiếc áo khác của cùng thương hiệu, có giá khoảng 3.900 euro, lấy cảm hứng từ áo varsity cổ điển của Mỹ. Louis Vuitton hiện cũng là đối tác chính thức của Real Madrid, cung cấp trang phục cho đội nam, đội nữ và đội bóng rổ.

Tuy nhiên, sự chú ý bên ngoài sân không đi kèm hiệu quả chuyên môn. Real Madrid nhận thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League. Đội bóng của Arbeloa gặp nhiều khó khăn trước sức ép mà đại diện nước Đức tạo ra, đặc biệt trong hiệp hai.

Bayern tăng tốc mạnh mẽ sau giờ nghỉ và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Họ pressing liên tục, đẩy Real Madrid vào thế bị động. Luis Díaz mở tỷ số, trước khi Harry Kane nhân đôi cách biệt. Đội chủ nhà chỉ kịp rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của Kylian Mbappé ở phút 74.

Khoảng cách một bàn giúp Real Madrid còn cơ hội, nhưng chuyến làm khách tại Allianz Arena hứa hẹn là thử thách lớn. Bayern đã cho thấy sự vượt trội về tổ chức lối chơi, khả năng kiểm soát và cường độ vận hành.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh Arbeloa với chiếc áo xa xỉ càng được nhắc đến nhiều, nhưng không thể che lấp bài toán chiến thuật mà Real Madrid buộc phải giải ở trận lượt về.

Bayern khải hoàn, Real Madrid lộ giới hạn Bayern Munich rời Bernabeu với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh, trong khi Real Madrid trải qua một đêm đáng quên khi đánh mất thế trận và liên tiếp mắc sai lầm.

Hà Trang

Real Bóng rổ Álvaro Arbeloa Luis Díaz Varsity Níu lại Euro

    Huyền thoại Zidane ngồi trên khán đài chứng kiến Real Madrid thua Bayern Munich với tỷ số 1-2 ngay tại Bernabeu, trong trận đấu Bayern Munich tận dụng sai lầm để chiếm lợi thế.

    Sự chênh lệch về cường độ vận động và nền tảng thể lực đã định đoạt thất bại 1-2 của Real Madrid trước Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Champions League ngay tại Bernabeu.

    Trung vệ Jonathan Tah vướng chỉ trích sau pha vào bóng với Kylian Mbappe trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

