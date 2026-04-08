Đội duy nhất chưa thua ở Champions League mùa này

  • Thứ tư, 8/4/2026 10:43 (GMT+7)
Arsenal nổi lên như ứng viên hàng đầu tại Champions League mùa giải năm nay khi duy trì thành tích bất bại ấn tượng.

Chuỗi trận ấn tượng của thầy trò HLV Mikel Arteta kéo dài lên con số 11, minh chứng cho sự ổn định và bản lĩnh của đại diện đến từ Premier League. Trong 11 trận này, đội chủ sân Emirates thắng tới 9 và hòa 2.

Ở giai đoạn vòng phân hạng, Arsenal thể hiện sức mạnh vượt trội với lối chơi cân bằng giữa công và thủ. Đội hình có chiều sâu giúp Arteta linh hoạt xoay tua mà không làm giảm chất lượng, trong khi nhiều cá nhân liên tục tỏa sáng ở những thời điểm then chốt.

Sự kết hợp giữa kỷ luật chiến thuật, khả năng kiểm soát thế trận và hiệu quả trong khâu dứt điểm giúp "Pháo thủ" thống trị bảng đấu. Bằng chứng là CLB thành London kết thúc vòng phân hạng với thành tích toàn thắng 8 trận.

Phong độ thăng hoa tiếp thêm sự tự tin lớn cho Arsenal trong hành trình chinh phục châu Âu. Với đà hưng phấn hiện tại, đội bóng thành London được đánh giá đủ sức tiến sâu, thậm chí cạnh tranh chức vô địch.

Ở đấu trường quốc nội, dù liên tiếp thất bại tại FA Cup và Carabao Cup, Arsenal vẫn duy trì vị thế vững chắc ở Premier League. Họ tạo khoảng cách lên tới 9 điểm so với Man City trong cuộc đua vô địch dù đá nhiều hơn 1 trận.

Tại Champions League, Arsenal nắm lợi thế lớn giành vé vào bán kết khi thắng Sporting Lisbon 1-0 ở lượt đi trên sân khách. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, thầy trò Arteta hoàn toàn có thể viết nên câu chuyện đáng nhớ ở mùa giải năm nay.

Arsenal trước giờ G - toan tính chiến thuật hay bản lĩnh yếu kém? Những thất bại gần đây khiến người ta phải đặt ra câu hỏi về cơ hội hiện thực hóa giấc mơ vô địch của đoàn quân HLV Mikel Arteta

Arsenal tạo hiệu ứng domino cho Premier League

Rạng sáng 8/4, chiến thắng nghẹt thở 1-0 của Arsenal trước Sporting Lisbon ở lượt đi tứ kết Champions League có thể ảnh hưởng tới hàng loạt CLB tại Premier League.

5 giờ trước

Sự cố gây hỗn loạn trận Sporting - Arsenal

Sự cố hiển thị sai của UEFA khiến cả sân và bình luận viên nhầm lẫn, suýt khiến Luis Suarez bị treo giò oan.

5 giờ trước

Havertz tỏa sáng phút bù giờ, Arsenal rộng cửa vào bán kết

Rạng sáng 8/4, Kai Havertz ghi bàn muộn giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Sporting 1-0 ở tứ kết lượt đi Champions League.

9 giờ trước

Minh Nghi

Arbeloa thua kém Alonso qua những con số

6 phút trước 10:44 8/4/2026

Những con số thống kê sau thất bại trước Bayern Munich tại của Real Madrid tại tứ kết Champions League khiến ta ''giật mình'' vì sự ''hiệu quả'' mà Arbeloa đem lại.

Bayern bóp nghẹt Real Madrid như thế nào?

2 giờ trước 09:14 8/4/2026

Sự chênh lệch về cường độ vận động và nền tảng thể lực đã định đoạt thất bại 1-2 của Real Madrid trước Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Champions League ngay tại Bernabeu.

