Sự cố gây hỗn loạn trận Sporting - Arsenal

Sự cố hiển thị sai của UEFA khiến cả sân và bình luận viên nhầm lẫn, suýt khiến Luis Suarez bị treo giò oan.

Sai sót khó tin của ban tổ chức trận Sporting - Arsenal.

Rạng sáng 8/4, trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Sporting Lisbon và Arsenal xuất hiện tình huống hy hữu, khi một "thẻ vàng ma" khiến toàn bộ trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn trong hiệp một.

Phút 37, tín hiệu phát sóng chính thức của UEFA bất ngờ hiển thị đồ họa cho thấy tiền đạo Luis Suarez của Sporting nhận thẻ vàng. Thông tin này lập tức gây xôn xao, bởi cầu thủ người Colombia không hề tham gia vào pha bóng nào đủ để bị cảnh cáo.

Ngay cả các bình luận viên Jon Champion và Alan Shearer cũng tỏ ra bối rối trước tình huống khó hiểu. Trên khán đài, nhiều CĐV Arsenal ăn mừng bởi nếu nhận thẻ, chân sút số một của Sporting mùa này sẽ bị treo giò ở trận lượt về.

Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng biến mất. Ban tổ chức xác nhận đây chỉ là lỗi hiển thị. Không có thẻ vàng nào được rút ra cho Suarez.

Ít phút sau, bình luận viên Champion lên tiếng làm rõ: "UEFA đã xác nhận với điều phối trận đấu rằng đồ họa phát sóng đã bị nhầm. Điều này đồng nghĩa Suarez vẫn đủ điều kiện ra sân ở trận lượt về".

Sự cố này khiến nhiều CĐV Arsenal không hài lòng. Một số ý kiến trên mạng xã hội X cho rằng UEFA gây nhầm lẫn không đáng có trong một trận đấu đỉnh cao.

Dù vậy, những CĐV đến từ Anh được hưởng niềm vui khi trận đấu khép lại. Arsenal giành chiến thắng kịch tính trước Sporting ngay trên sân Jose Alvalade nhờ bàn thắng duy nhất của Kai Havert.

Arsenal chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng tại các vòng knock-out châu Âu trên đất Bồ Đào Nha. Trận lượt về trên sân Emirates sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16/4.

