Malaysia tìm 'viện binh' từ lò Arsenal sau cú ngã trước Việt Nam

Sau thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam, Malaysia tiếp tục đẩy mạnh chiến lược nhập tịch, với cái tên mới nhất đến từ hệ thống đào tạo của Arsenal.

Sau trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia không giấu tham vọng làm mới lực lượng bằng cách mở rộng tìm kiếm các cầu thủ lai. Đây không còn là kế hoạch ngắn hạn, mà là hướng đi dài hơi nhằm tăng sức cạnh tranh trong khu vực.

Cái tên mới nhất được nhắc đến là Josh Robinson, hậu vệ có mẹ mang hai dòng máu Malaysia - Anh. Robinson trưởng thành từ học viện Arsenal, môi trường vốn nổi tiếng với việc đào tạo các cầu thủ trẻ có nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt.

Trong thời gian còn thuộc biên chế đội bóng thành London, Robinson từng được đăng ký dự bị tại Champions League mùa 2024/25. Dù chưa có cơ hội ra sân, việc được góp mặt trong danh sách thi đấu ở sân chơi danh giá nhất châu Âu cho thấy anh nằm trong diện được theo dõi và phát triển.

Không chỉ dừng ở đó, hậu vệ này còn có cơ hội tập luyện cùng các ngôi sao đội một như Jorginho, Kai Havertz hay Gabriel Martinelli. Đây là yếu tố quan trọng giúp Robinson tích lũy kinh nghiệm trong môi trường đỉnh cao, dù hành trình chuyên nghiệp của anh chưa thực sự bùng nổ.

Josh Robinson lọt tầm ngắm của tuyển Malaysia sau thất bại trước Việt Nam

Ở mùa giải hiện tại, Robinson rời Arsenal để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Anh gia nhập Wigan Athletic tại League One trước khi tiếp tục chuyển xuống khoác áo Kidderminster Harriers, đội bóng đang chơi ở hạng 6 của bóng đá Anh.

Việc Malaysia hướng đến một cầu thủ như Robinson phản ánh rõ xu hướng ưu tiên những gương mặt có nền tảng đào tạo châu Âu, bất kể họ đang thi đấu ở cấp độ nào. Sau những biến động lực lượng gần đây, đặc biệt là án phạt liên quan đến cầu thủ nhập tịch, đội bóng này buộc phải thận trọng hơn trong việc lựa chọn nhân sự.

Trong bối cảnh đó, Robinson có thể là một phương án giàu tiềm năng, nhưng vẫn cần thêm thời gian để chứng minh giá trị nếu muốn trở thành lời giải thực sự cho bài toán lực lượng của Malaysia.