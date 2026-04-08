Tình thế đảo ngược với Antony

Phong độ của Antony tụt dốc đáng lo ngại, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt so với giai đoạn thăng hoa trước đó ở Real Betis.

Nửa sau mùa 2024/25, Antony ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo khi được cho mượn tại Real Betis, đủ để thuyết phục CLB giữ anh lâu dài. Tới hè 2025, MU bán đứt Antony với giá chưa đến 22 triệu bảng. Kể từ đó, cầu thủ người Brazil tiếp tục hồi sinh. Antony gây ấn tượng tại Europa League mùa này với 5 bàn thắng.

Tuy nhiên, phong độ tại La Liga của cựu chân sút Ajax bắt đầu chững lại đáng kể. Tính đến thời điểm hiện tại, Antony mới có 7 bàn tại La Liga, trong đó 2 bàn đến sau giai đoạn lượt về. Trận hòa không bàn thắng trước Espanyol cuối tuần qua càng phơi bày rõ vấn đề của ngôi sao 26 tuổi.

HLV Manuel Pellegrini thẳng thắn: "Vấn đề của Antony là tổng hợp nhiều yếu tố. Thể lực không đảm bảo do không thể tập luyện đều đặn, cộng thêm chấn thương vùng háng khiến cậu ấy khó duy trì cường độ. Nếu thi đấu trọn 90 phút, cậu ấy rất khó hồi phục cho trận kế tiếp".

Sự sa sút này đến vào thời điểm nhạy cảm khi Antony đang nuôi hy vọng trở lại tuyển Brazil dự World Cup 2026. Anh vắng mặt kể từ năm 2023 và không được triệu tập ở đợt FIFA Days tháng 3. Với việc chỉ ghi 2 bàn sau 16 lần khoác áo ĐTQG, cơ hội của Antony ngày càng thu hẹp.

Để góp mặt trong danh sách của HLV Carlo Ancelotti cho giải đấu tại Bắc Mỹ, Antony buộc phải nhanh chóng lấy lại phong độ. Nếu không, hành trình tái sinh của anh có nguy cơ sớm khép lại trong nỗi thất vọng.