Antony vỡ mộng

Phong độ thiếu ổn định và vấn đề thể trạng khiến Antony đứng trước nguy cơ vắng mặt trong đội hình Brazil tham dự World Cup 2026.

Sau những khoảnh khắc toả sáng trong màu áo Real Betis, Antony từng được kỳ vọng sẽ được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội tại đội tuyển Brazil. Hy vọng đó càng lớn hơn khi Brazil đang cần một ngôi sao chạy cánh, trong bối cảnh Rodrygo phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương ở Real Madrid.

Tuy nhiên, chuỗi phong độ kém gần đây của Antony khiến cơ hội góp mặt ở đội tuyển Brazil ngày càng xa vời, đúng vào thời điểm danh sách triệu tập đang đến gần.

Trong trận hòa Espanyol 0-0 thuộc vòng 30 rạng sáng 5/4, Antony tiếp tục gây thất vọng và bị thay ra ở phút 66. Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp Antony không ghi bàn hay kiến tạo.

Mùa này, cựu cầu thủ Manchester United có 12 bàn và 9 kiến tạo sau 37 trận. So với giai đoạn đầu mùa khá ấn tượng, Antony đang có dấu hiệu chững lại.

HLV Manuel Pellegrini thừa nhận nguyên nhân không chỉ nằm ở phong độ. Antony gặp vấn đề thể lực khi không thể duy trì tập luyện đều đặn, đồng thời bị ảnh hưởng bởi chấn thương vùng háng kéo dài. Điều này khiến anh không đủ khả năng chơi trọn vẹn 90 phút và gặp khó trong việc hồi phục giữa các trận đấu.

Sự thận trọng trong cách sử dụng của Pellegrini càng cho thấy tình trạng đáng lo của cầu thủ người Brazil. Khi không đạt thể trạng tốt nhất, Antony mất đi sự bùng nổ từng làm nên thương hiệu của anh.

Thực tế, Antony không được triệu tập lên tuyển Brazil trong thời gian dài. Với sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng công, việc sa sút vào giai đoạn quyết định gần như đóng sập cánh cửa World Cup với anh.

Chỉ trong vài tháng, từ một cái tên được kỳ vọng rất lớn và bắt đầu nghĩ về World Cup, giờ đây Antony đang phải vật lộn với chính mình và nhìn giấc mơ khép lại.

