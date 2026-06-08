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Thể thao

Man City vượt mặt MU vụ Anderson

  • Thứ hai, 8/6/2026 19:25 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Manchester City chuẩn bị gửi lời đề nghị mới tới Nottingham Forest nhằm hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson.

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Elliot Anderson nằm trong tầm ngắm của Manchester City.

Đội bóng vừa giành ngôi Á quân Premier League tỏ ra cực kỳ tự tin trong việc hoàn tất thương vụ này, và sẽ sớm đưa ra lời đề nghị mới sau khi nắm giữ lợi thế dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ sinh năm 2002 kể từ tháng 3 năm nay.

Bất chấp sự quan tâm sát sao từ Manchester United, đội chủ sân Etihad vẫn duy trì tâm thế lạc quan. Các nguồn tin nội bộ chỉ ra rằng "The Citizens" đang chiếm ưu thế lớn trên bàn đàm phán và tin tưởng có thể sớm sở hữu chữ ký của Anderson trong vài tuần tới.

Sự chủ động của Man City cho thấy quyết tâm của đội bóng trong việc củng cố lực lượng bất chấp sự cạnh tranh từ đại kình địch cùng thành phố. Việc bổ sung Anderson nằm trong kế hoạch tái thiết và nâng cấp đội hình của "The Citizens" nhằm cạnh tranh trên mọi đấu trường ở mùa giải 2026/27.

Tại Nottingham Forest, tiền vệ sinh năm 2002 gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn nhờ lối chơi giàu năng lượng, khả năng thu hồi bóng hiệu quả cùng nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện ở khu vực trung lộ.

Hiện tại, Anderson tập trung cùng đội tuyển Anh để chuẩn bị cho World Cup 2026. Cựu cầu thủ Newcastle United dự kiến sẽ đá cặp cùng Declan Rice ở trung tâm hàng tiền vệ của "Tam Sư".

Eliot Anderson - người khiến Manchester United phải theo đuổi Tiền vệ trẻ của Nottingham Forest nổi lên nhờ lối chơi đa năng và cường độ cao, trở thành mục tiêu được Manchester United đặc biệt quan tâm trên thị trường chuyển nhượng.

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Huy Trưởng

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