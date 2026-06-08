Man City vượt mặt MU vụ Anderson

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Elliot Anderson nằm trong tầm ngắm của Manchester City.
Đội bóng vừa giành ngôi Á quân Premier League tỏ ra cực kỳ tự tin trong việc hoàn tất thương vụ này, và sẽ sớm đưa ra lời đề nghị mới sau khi nắm giữ lợi thế dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ sinh năm 2002 kể từ tháng 3 năm nay.
Tại Nottingham Forest, tiền vệ sinh năm 2002 gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn nhờ lối chơi giàu năng lượng, khả năng thu hồi bóng hiệu quả cùng nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện ở khu vực trung lộ.
Hiện tại, Anderson tập trung cùng đội tuyển Anh để chuẩn bị cho World Cup 2026. Cựu cầu thủ Newcastle United dự kiến sẽ đá cặp cùng Declan Rice ở trung tâm hàng tiền vệ của "Tam Sư".
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.