Man City nhận 'gáo nước lạnh' vụ Anderson

Manchester City vừa bị Nottingham Forest từ chối lời đề nghị đầu tiên dành cho tiền vệ Elliot Anderson.

Nottingham Forest từ chối lời đề nghị đầu tiên của Man City cho Anderson

Kể từ khi cập bến City Ground với mức giá 35 triệu bảng từ Newcastle vào mùa hè năm 2024, Anderson vươn mình mạnh mẽ để trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League. Ở tuổi 23, anh được dự báo sẽ cùng Declan Rice lĩnh xướng tuyến giữa đội tuyển Anh tại World Cup 2026.

Sức hút khó cưỡng của Anderson châm ngòi cho cuộc quyết đấu trên thị trường chuyển nhượng giữa Manchester City và Manchester United. Theo thông tin độc quyền từ nhà báo David Ornstein, "The Citizens" vừa chính thức kích hoạt chiến dịch chiêu mộ bằng lời đề nghị đầu tiên, nhưng ngay lập tức nhận được cái lắc đầu từ phía Nottingham Forest.

Đội bóng chủ quản khẳng định sẽ không để trụ cột của mình ra đi với giá thấp hơn 100 triệu bảng. Bất chấp thái độ cứng rắn, các cuộc đàm phán vẫn đang được duy trì sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai câu lạc bộ tại Budapest vào tuần trước.

Nottingham Forest không giấu giếm tham vọng muốn giữ chân trụ cột của mình, nhưng những nguồn tin thân cận cho biết họ bắt đầu chấp nhận thực tế rằng Anderson có khả năng sẽ ra đi. Tuy nhiên, đội bóng vùng East Midlands quyết tâm sẽ chỉ nhả người nếu nhận được một thỏa thuận tài chính mang tính kỷ lục.

Eliot Anderson - người khiến Manchester United phải theo đuổi Tiền vệ trẻ của Nottingham Forest nổi lên nhờ lối chơi đa năng và cường độ cao, trở thành mục tiêu được Manchester United đặc biệt quan tâm trên thị trường chuyển nhượng.