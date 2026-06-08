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Thể thao

Real Madrid đón tân binh đầu tiên trong 24 giờ tới

  • Thứ hai, 8/6/2026 19:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo thông tin từ nhà báo Fabrice Hawkins, Ibrahima Konate đã đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030.

Ibrahim Konate chuẩn bị chuyển tới Real Madrid

Hiện tại, thương vụ chỉ còn chờ thông báo xác nhận chính thức sau khi Konate hoàn thành nghĩa vụ cùng đội tuyển Pháp tại World Cup 2026. Sự góp mặt của trung vệ 27 tuổi được xem là giải pháp then chốt cho hàng phòng ngự của Real Madrid, vốn gặp nhiều bất ổn do chấn thương và sự thiếu ổn định trong hai mùa giải qua.

Với kinh nghiệm dày dặn tại Premier League và Champions League, anh được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng lãnh đạo và tính ổn định bền vững khi bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Bản hợp đồng này cũng chính thức hiện thực hóa lời hứa của chủ tịch Florentino Perez trong chiến dịch tranh cử gần đây, khi ông xác định Konate là mục tiêu để nâng cấp chiều sâu đội hình. Tại Bernabeu, tuyển thủ Pháp sẽ gia nhập nhóm cầu thủ đồng hương đang ngày càng hùng hậu bao gồm Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga và Ferland Mendy.

Konate ra sân 51 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025/26 (36 trận tại Premier League), ghi được 2 bàn và cùng Liverpool trải qua một mùa giải đầy biến động khi cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Anh cũng quyết định rời sân Anfield vào cuối mùa do không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Các nguồn tin cho biết thông báo chính thức có thể được Real Madrid công bố trong vòng 24 giờ tới.

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Huy Trưởng

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