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Thể thao

Konate đổi đời với thu nhập khủng ở Real Madrid

  • Thứ sáu, 5/6/2026 18:10 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Rời Liverpool theo dạng tự do, Ibrahima Konate được cho là sẽ nhận mức lương và khoản lót tay khổng lồ tại Real Madrid.

Konate hưởng đãi ngộ gần 500.000 euro mỗi tuần tại Bernabeu.

Hợp đồng của Konate với Liverpool sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 và hai bên không thể tìm được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán. Cuối tuần qua, anh chính thức nói lời chia tay đội chủ sân Anfield.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ngôi sao 27 tuổi đạt thỏa thuận với Real Madrid và sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm trong trường hợp Chủ tịch Florentino Perez tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

El Desmarque tiết lộ Konate nhận mức lương lên tới 24 triệu euro mỗi mùa trước thuế, tương đương khoảng 460.000 euro mỗi tuần. Nếu hoàn thành trọn vẹn bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030, tổng thu nhập của anh tại Real Madrid có thể đạt 96 triệu euro.

Chưa dừng lại ở đó, việc gia nhập đội bóng Hoàng gia theo dạng tự do còn giúp Konate nhận khoản tiền lót tay khổng lồ lên tới 20 triệu euro. Đây được xem là yếu tố quan trọng khiến anh lựa chọn Bernabeu thay vì tiếp tục gắn bó với Liverpool hoặc chuyển đến Saudi Arabia.

Theo truyền thông Anh, mức đãi ngộ này vượt xa những gì Liverpool sẵn sàng chi trả. Trước khi quyết định ra đi, Konate được cho là chỉ nhận khoảng 180.000 euro mỗi tuần tại Anfield.

Nếu mọi thủ tục được hoàn tất, Konate sẽ trở thành bản hợp đồng miễn phí đáng chú ý nhất của Real Madrid trong hè 2026, đồng thời gia nhập danh sách những ngôi sao hưởng lương cao nhất tại sân Bernabeu.

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Minh Nghi

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