Real Madrid lại mơ về một vụ chuyển nhượng chấn động

Lời hứa đưa Erling Haaland đến Bernabeu đang trở thành tâm điểm cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid, gợi nhớ vụ chuyển nhượng gây chấn động của Luis Figo cách đây 26 năm.

Haaland đang là quân bài tranh cử tại Real Madrid.

Có những thương vụ chuyển nhượng làm thay đổi lịch sử một đội bóng. Nhưng cũng có những thương vụ còn chưa diễn ra đã đủ sức ảnh hưởng tới một cuộc bầu cử.

Erling Haaland đang ở trong trường hợp thứ hai.

Những ngày qua, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Real Madrid bất ngờ nóng lên khi ứng viên Enrique Riquelme công khai cam kết sẽ đưa tiền đạo người Na Uy về Bernabeu nếu đắc cử. Trên truyền hình quốc gia, ông thậm chí xuất hiện cùng chiếc áo Real Madrid mang tên Haaland như một cách khẳng định sự nghiêm túc của lời hứa.

Đó là hình ảnh khiến nhiều Madridista nhớ ngay đến mùa hè năm 2000.

Khi ấy, Florentino Perez cũng bước vào cuộc bầu cử với một cam kết tưởng như bất khả thi: chiêu mộ Luis Figo từ Barcelona. Trong bối cảnh Figo là đội trưởng, biểu tượng và ngôi sao số một tại Camp Nou, lời hứa ấy từng bị xem như một chiêu trò tranh cử. Thế nhưng Perez đã làm được. Figo cập bến Bernabeu và mở ra kỷ nguyên Galacticos nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

26 năm sau, Riquelme muốn tạo ra hiệu ứng tương tự với Haaland.

Xét về mặt truyền thông, đây là nước đi hoàn hảo. Haaland không chỉ là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới mà còn là gương mặt đại diện cho thế hệ kế tiếp sau kỷ nguyên của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Quan trọng hơn, anh đang khoác áo Manchester City, đối thủ lớn nhất của Real Madrid tại Champions League trong nhiều năm qua.

Nếu thương vụ xảy ra, đó sẽ là cú đánh mạnh không kém việc Perez từng kéo Figo khỏi Barcelona.

Chủ tịch Perez có kế hoạch riêng với Real Madrid.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ câu chuyện của Haaland khác xa Figo.

Năm 2000, Florentino Perez không đơn thuần đưa ra một lời hứa. Ông đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Các đại diện của Figo ký vào những thỏa thuận ràng buộc nghiêm ngặt. Nếu Perez thắng cử mà thương vụ không hoàn tất, các bên liên quan sẽ phải chịu khoản phạt khổng lồ.

Nói cách khác, khi Perez xuất hiện trước các hội viên Real Madrid, ông không bán một giấc mơ. Ông bán một kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn.

Trong khi đó, trường hợp của Haaland hiện mới chỉ tồn tại trên truyền thông.

Cha của tiền đạo người Na Uy cùng người đại diện Rafaela Pimenta đều nhanh chóng phủ nhận những thông tin liên quan đến việc chuyển tới Real Madrid. Manchester City cũng không có dấu hiệu muốn chia tay ngôi sao lớn nhất của mình. Quan trọng hơn, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đã tồn tại một thỏa thuận sơ bộ giống như vụ Figo năm xưa.

Bởi vậy, điều đáng chú ý nhất ở đây không phải Haaland có tới Real Madrid hay không.

Điều đáng chú ý là sức ảnh hưởng của Florentino Perez vẫn lớn đến mức các đối thủ phải tìm cách sao chép công thức thành công của ông.

Sau hơn hai thập kỷ, vụ Figo vẫn được xem là chiến dịch tranh cử xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Nó không chỉ giúp Perez giành chiến thắng mà còn thay đổi hoàn toàn vị thế thương mại, thể thao và hình ảnh của Real Madrid trên toàn cầu.

Riquelme hiểu điều đó. Ông biết muốn đánh bại Florentino Perez, hoặc ít nhất tạo ra áp lực với vị chủ tịch đương nhiệm, cần một lời hứa đủ sức khuấy động trí tưởng tượng của người hâm mộ.

Haaland chính là cái tên đó.

Tuy nhiên, giữa một biểu tượng truyền thông và một thương vụ thực sự luôn tồn tại khoảng cách rất lớn. Florentino Perez từng biến điều không tưởng thành hiện thực với Figo. Còn với Riquelme, Haaland hiện tại vẫn giống một khẩu hiệu tranh cử hơn là một bản hợp đồng đang đến gần Bernabeu.