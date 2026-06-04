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Thể thao

Ứng viên chủ tịch Real gây sốc với Haaland và Rodri

  • Thứ năm, 4/6/2026 07:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ứng viên cho ghế chủ tịch Real Madrid, Enrique Riquelme hứa bỏ tiền túi trả phí hội viên nếu không thể đưa Erling Haaland và Rodri tới Santiago Bernabeu hè này.

Enrique Riquelme muốn đưa Rodri và Haaland tới Real Madrid

Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid, ứng cử viên Enrique Riquelme vừa đưa ra những cam kết mang tính pháp lý chưa từng có trong lịch sử tranh cử của câu lạc bộ. Tâm điểm của chiến dịch là bộ đôi Haaland và Rodri. Để minh chứng cho quyết tâm của mình, Riquelme vừa trình ra một văn bản công chứng gây chú ý.

Ông cam kết dùng tài sản cá nhân để thanh toán 100% phí hội viên mùa tới cho tất cả thành viên nếu thất bại trong việc đưa hai siêu sao này về Bernabeu. "Tôi giữ lời hứa của mình. Nếu Haaland và Rodri không đến, tôi sẽ là người trả tiền", Riquelme khẳng định đanh thép.

Riquelme còn ký văn bản bảo đảm Real Madrid sẽ mãi mãi thuộc sở hữu của các hội viên và không bao giờ bị bán cho tư nhân. Đây được xem là lời trấn an mạnh mẽ trước những lo ngại về mô hình vận hành của câu lạc bộ trong tương lai.

Phản hồi về việc Perez bất ngờ công bố sự trở lại của Mourinho, Riquelme không hề nao núng. Dù thừa nhận tài năng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ông cho rằng phong cách của Mourinho hoàn toàn lạc hậu so với dự án mà ông đang xây dựng cùng những biểu tượng như Raul và Hierro.

"Chúng tôi có những người Real Madrid đích thực để bảo vệ câu lạc bộ", Riquelme nhấn mạnh. Dự kiến, danh tính huấn luyện viên trưởng trong dự án của ông sẽ được tiết lộ vào ngày 5/6, hứa hẹn là cú chốt hạ cho một cuộc đua vương quyền đầy kịch tính tại Madrid.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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