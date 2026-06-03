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Thể thao

Perez úp mở 'bom tấn' đầu tiên cho Real Madrid

  • Thứ tư, 3/6/2026 17:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch Florentino Perez khiến người hâm mộ Real Madrid đứng ngồi không yên khi tiết lộ sẽ công bố bản hợp đồng lớn đầu tiên cho mùa giải mới ngay trong tuần này.

Real Madrid có thể sớm đón bom tấn trong tuần này.

Trong cuộc phỏng vấn với El Espanol trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch Perez khẳng định kế hoạch thể thao của ông không thay đổi. Đó là đưa những ngôi sao hàng đầu thế giới cập bến sân Bernabeu và tiếp tục chinh phục các danh hiệu.

"Thứ năm tới, tôi sẽ công bố bản hợp đồng lớn đầu tiên của Real Madrid cho mùa giải mới. Mọi người đều biết dự án thể thao của tôi là sở hữu những cầu thủ xuất sắc và tiếp tục chiến thắng", Perez tuyên bố.

Người đứng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng tiết lộ việc công bố huấn luyện viên mới sẽ sớm được hoàn tất. Bên cạnh đó, Real Madrid sẽ còn giới thiệu thêm nhiều gương mặt đáng chú ý khác.

Không chỉ đề cập đến chuyển nhượng, vị Chủ tịch 79 tuổi còn bảo vệ mô hình sở hữu của CLB. Perez khẳng định Real Madrid sẽ tiếp tục thuộc về các hội viên, đồng thời tiết lộ ý tưởng giúp các thành viên được hưởng lợi trực tiếp từ giá trị kinh tế ngày càng tăng của đội bóng trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông cũng ca ngợi những dự án mang tính chiến lược như tổ hợp thể thao Valdebebas và quá trình hiện đại hóa sân Bernabeu. Theo Perez, đây là những nền tảng giúp Real Madrid duy trì vị thế CLB giàu có nhất thế giới và tiếp tục phát triển bền vững trong nhiều năm tới.

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Minh Nghi

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