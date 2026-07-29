Bayern Munich ra quyết định với Kane

Bayern Munich lên kế hoạch đàm phán gia hạn hợp đồng với Harry Kane ngay trong tháng 8, nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của tiền đạo người Anh.

Bayern Munich muốn gia hạn hợp đồng với Harry Kane.

Ban lãnh đạo đại diện Bundesliga xác định việc gia hạn với tiền đạo người Anh là ưu tiên hàng đầu, đồng thời sẵn sàng đưa ra những điều khoản đãi ngộ hấp dẫn để giữ chân ngôi sao sinh năm 1993 tại Allianz Arena.

Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra liên tục trong những tuần tới nhằm sớm đi đến thống nhất chung. Phía Bayern Munich thể hiện rõ tham vọng xây dựng lối chơi xung quanh Kane và coi anh là trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn của câu lạc bộ.

Mọi điều khoản về lương thưởng và thời hạn hợp đồng mới đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để phản ánh đúng tầm ảnh hưởng của anh từ khi gia nhập. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc ký kết giao kèo mới sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Kane và gia đình.

Tiền đạo sinh năm 1993 sẽ cân nhắc các phương án trước khi đưa ra câu trả lời chính thức cho "Hùm xám" về việc tiếp tục gắn bó với Bundesliga, hay xem xét các lựa chọn khác trong tương lai.

Hiện tại, ngôi sao 33 tuổi vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình của đại diện Bundesliga. "Hùm Xám" không có ý định để anh ra đi bất chấp việc Barcelona hay Tottenham Hotspur luôn cân nhắc chiêu mộ anh.

Ở mùa giải 2025/2026, Kane ghi 36 bàn sau 31 lần ra sân ở Bundesliga, giành luôn danh hiệu Vua phá lưới. Tại Champions League, anh đóng góp 14 pha lập công qua 13 trận.

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