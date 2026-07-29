Thời điểm Neuer giải nghệ

Manuel Neuer thừa nhận nhiều khả năng khép lại sự nghiệp vào cuối mùa giải 2026/27, sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao.

Ngày Neuer chia tay sân cỏ đang đến gần. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với BILD, thủ môn của Bayern Munich cho biết không nghĩ đến mỗi lần bước ra sân là trận đấu cuối cùng, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy quyết định dừng lại đang đến rất gần.

Thủ môn 40 tuổi vừa gia hạn hợp đồng với Bayern đến tháng 6/2027. Tuy nhiên, anh tiết lộ bản thân đã nghĩ đến chuyện giải nghệ từ trước và cân nhắc rất kỹ khi đặt bút ký hợp đồng mới.

“Có lẽ trong 85% các kịch bản, tôi đã giải nghệ. Nhưng được tiếp tục là một phần của đội bóng này, làm việc cùng ban huấn luyện và tập thể hiện tại mang lại quá nhiều niềm vui. Chúng tôi luôn có khả năng cạnh tranh mọi danh hiệu”, Neuer nói.

Cựu đội trưởng tuyển Đức khẳng định tiếp tục thi đấu vì tin rằng mình vẫn có thể đóng góp cho đội bóng, đồng thời nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình và bạn bè.

Mùa giải 2026/27 sẽ là mùa thứ 21 của Neuer tại Bundesliga. Anh ra mắt bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Schalke 04 ở mùa giải 2006/07 trước khi gia nhập Bayern Munich vào năm 2011.

Tại sân Allianz Arena, Neuer trở thành biểu tượng của CLB và bóng đá Đức. Anh đã giành 33 danh hiệu cùng Bayern, trong đó có 13 chức vô địch Bundesliga và hai Champions League. Không chỉ nổi bật bởi số danh hiệu, Neuer còn được xem là người định nghĩa lại vai trò thủ môn hiện đại với khả năng chơi chân và tham gia triển khai bóng.

Nếu quyết định giải nghệ vào năm 2027, Neuer sẽ khép lại hành trình kéo dài hơn 20 năm ở đỉnh cao bóng đá châu Âu, để lại di sản khó thay thế trong lịch sử Bayern Munich và tuyển Đức.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.