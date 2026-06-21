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Thể thao World Cup 2026

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Neuer tại World Cup

  • Chủ nhật, 21/6/2026 12:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với việc bắt chính ở cuộc chạm trán Bờ Biển Ngà sáng 21/6, Manuel Neuer chính thức trở thành thủ môn ra sân nhiều nhất trong lịch sử World Cup.

Manuel Neuer phá kỷ lục ra sân dành cho các thủ môn tại World Cup.

Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich chính thức trở thành thủ môn có số lần ra sân nhiều nhất tại các kỳ World Cup với tổng cộng 21 trận đấu, vượt qua kỷ lục 20 trận của Hugo Lloris (Pháp).

Ở tuổi 40, Neuer đang tham dự kỳ World Cup thứ năm liên tiếp trong sự nghiệp với tư cách là lựa chọn số một trong khung gỗ của đội tuyển Đức. Việc anh góp mặt tại giải đấu năm nay là một bất ngờ lớn, bởi thủ môn này từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau EURO 2024.

Tuy nhiên, phong độ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich ở giai đoạn cuối mùa giải 2025/2026 là nguyên nhân thuyết phục huấn luyện viên Julian Nagelsmann điền tên cậu học trò vào danh sách chính thức.

Neuer sẽ chính thức treo găng sau ở cấp độ đội tuyển quốc gia sau khi World Cup 2026 khép lại. Ngôi sao sinh năm 1986 khẳng định quyết định này trong buổi họp báo trước thềm giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Về diễn biến trận đấu, dù gặp nhiều khó khăn ở trận đấu với Bờ Biển Ngà tại bảng E, tuyển Đức vẫn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1. "Die Mannschaft" cũng giành vé đi tiếp vào vòng knock-out dưới tư cách đội đầu bảng.

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Huy Trưởng

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