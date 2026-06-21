Hình ảnh đau lòng tại World Cup

|
Wilfried Singo bật khóc sau khi rời sân vì chấn thương. Ảnh: X.
Trong phần lớn thời gian thi đấu, ngôi sao đang khoác áo Galatasaray là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất trên sân. Thống kê chuyên môn ghi nhận Singo thực hiện thành công 4 pha rê bóng và đóng góp 1 cú sút trúng đích về phía khung thành đối phương.
Về diễn biến trận đấu, dù sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Kessie ở phút 30, Bờ Biển Ngà vẫn phải chịu thất bại chung cuộc 1-2 bởi hai pha lập công của Deniz Undav trong những phút cuối. Đại diện châu Phi vẫn tạm thời đứng nhì bảng E khi cuộc chạm trán giữa Ecuador và Curacao chưa kết thúc.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.