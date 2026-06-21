Hình ảnh đau lòng tại World Cup

Wilfried Singo của Bờ Biển Ngà đối diện nguy cơ phải nói lời chia tay sớm với World Cup 2026 sau khi gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với tuyển Đức sáng 21/6.

Wilfried Singo bật khóc sau khi rời sân vì chấn thương. Ảnh: X.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, ngôi sao đang khoác áo Galatasaray là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất trên sân. Thống kê chuyên môn ghi nhận Singo thực hiện thành công 4 pha rê bóng và đóng góp 1 cú sút trúng đích về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra ở phút 79 khi anh bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm quá mạnh. Theo chẩn đoán ban đầu của đội ngũ y tế, cầu thủ này bị căng cơ đùi và ngay lập tức được yêu cầu rời sân để nhường chỗ cho đồng đội.

Đáng chú ý, khi tiến về phía băng ghế dự bị, Singo không kìm được xúc động và bật khóc. Phản ứng này cho thấy bản thân cầu thủ dường như nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chấn thương, điều có thể khiến anh không kịp bình phục cho các lượt trận còn lại của giải đấu. Ban huấn luyện đại diện châu Phi sẽ chờ kết quả kiểm tra chuyên sâu để đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự.

Về diễn biến trận đấu, dù sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Kessie ở phút 30, Bờ Biển Ngà vẫn phải chịu thất bại chung cuộc 1-2 bởi hai pha lập công của Deniz Undav trong những phút cuối. Đại diện châu Phi vẫn tạm thời đứng nhì bảng E khi cuộc chạm trán giữa Ecuador và Curacao chưa kết thúc.

Pha lập công ấn định chiến thắng của tuyển Đức Deniz Undav hoàn tất cú đúp vào lưới Bờ Biển Ngà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026.