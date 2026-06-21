'Siêu dự bị' tỏa sáng giúp Đức vào vòng knock-out World Cup

Rạng sáng 21/6, Deniz Undav vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp giúp Đức thắng ngược Bờ Biển Ngà 2-1 tại bảng E.

Trước trận đấu, Đức hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ hoàn thành mục tiêu sớm. Đội bóng bốn lần vô địch thế giới nhập cuộc đầy quyết tâm và liên tục gây sức ép lên khung thành của Yahia Fofana.

Kai Havertz là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi tung cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà. Sau đó, tiền đạo của Arsenal tiếp tục bị thủ môn Bờ Biển Ngà đánh bại bằng một pha cứu thua xuất sắc.

Felix Nmecha cũng khiến khung thành đối phương chao đảo với cú sút đổi hướng, trong khi Đức tưởng như đã có bàn mở tỷ số sau tình huống Fofana bắt hụt bóng từ quả phạt góc. Tuy nhiên, trọng tài xác định thủ môn Bờ Biển Ngà đã bị phạm lỗi và không công nhận bàn thắng.

Quyết định thay người chuẩn xác của HLV Julian Nagelsmann giúp Đức giành 3 điểm.

Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian đầu trận, Bờ Biển Ngà mới là đội tạo ra bất ngờ. Yan Diomande có pha xử lý kỹ thuật bên cánh trước khi kiến tạo cơ hội cho Amad Diallo. Sau khi bóng bật ra, Franck Kessie thể hiện kinh nghiệm bằng cú dứt điểm bình tĩnh, đưa đại diện châu Phi vượt lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà tiếp tục chơi đầy tự tin và có nhiều cơ hội gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, Đức vẫn duy trì sức ép và cuối cùng tìm được bàn gỡ nhờ sự xuất hiện của các cầu thủ dự bị.

Phút 68, Nadiem Amiri thực hiện đường chuyền hoàn hảo để Deniz Undav khống chế bóng rồi tung cú volley đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chưa dừng lại ở đó, Undav tiếp tục tỏa sáng trong thời gian bù giờ khi nhận đường chuyền của Nmecha và dứt điểm lạnh lùng đánh bại Fofana, hoàn tất cú đúp quyết định. Ở trận trước, Undav cũng tỏa sáng sau khi vào sân thay người, với một bàn và hai kiến tạo trước Curacao.

Chiến thắng 2-1 giúp Đức chính thức tiến vào vòng knock-out World Cup 2026, đánh dấu sự trở lại của một thế lực từng trải qua nhiều khó khăn ở hai giải đấu gần nhất. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà vẫn còn cơ hội lịch sử để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup nếu giành kết quả thuận lợi ở trận đấu cuối cùng.