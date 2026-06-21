Tuyển Đức trả giá cho chiến thắng

Trung vệ Nico Schlotterbeck đối mặt nguy cơ đứt dây chằng chéo trước sau chấn thương gặp phải trong trận tuyển Đức thắng Bờ Biển Ngà ở World Cup 2026.

Schlotterbeck rời sân trong hiệp một trận gặp Bờ Biển Ngà, để lại nỗi lo lớn cho tuyển Đức tại World Cup 2026.

Tuyển Đức nhận tin dữ dù vừa giành kết quả thuận lợi trước Bờ Biển Ngà ở bảng E World Cup 2026 rạng sáng 21/6. Schlotterbeck, một trong những trụ cột nơi hàng thủ, phải rời sân ngay trong hiệp một sau một pha va chạm và nhiều khả năng đã gặp chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối.

Sau trận đấu, HLV Julian Nagelsmann xác nhận tình hình của học trò không mấy khả quan. Nhà cầm quân người Đức cho biết Schlotterbeck gặp vấn đề liên quan đến dây chằng và những đánh giá ban đầu cho thấy đây có thể là một chấn thương nặng.

“Đó là vấn đề về dây chằng. Những gì chúng tôi ghi nhận ban đầu không thực sự tích cực”, Nagelsmann chia sẻ.

Schlotterbeck được các nhân viên y tế chăm sóc ngay trên sân trước khi buộc phải rời cuộc chơi. Anh không thể tiếp tục thi đấu và được thay thế bởi Antonio Rudiger sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Sự vắng mặt của trung vệ thuộc biên chế Borussia Dortmund là tổn thất lớn với tuyển Đức. Từ đầu giải, Schlotterbeck là lựa chọn thường xuyên của Nagelsmann ở vị trí trung vệ, sát cánh cùng Jonathan Tah trong hệ thống phòng ngự của "Die Mannschaft".

Không chỉ ảnh hưởng đến tham vọng của tuyển Đức tại World Cup 2026, chấn thương lần này còn có thể tác động đáng kể đến tương lai của Schlotterbeck. Trung vệ 26 tuổi đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, trong đó có Real Madrid.

Trước đó, việc Dortmund gia hạn hợp đồng với Schlotterbeck kèm điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro từng khiến anh trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng. World Cup 2026 được xem là cơ hội để cầu thủ người Đức tiếp tục nâng cao giá trị và khẳng định vị thế ở đẳng cấp cao nhất.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch có thể bị gián đoạn nếu kết quả kiểm tra chuyên sâu xác nhận Schlotterbeck bị đứt dây chằng chéo trước. Với dạng chấn thương này, anh nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn và chia tay phần còn lại của giải đấu.

Trong lúc chờ kết luận chính thức từ đội ngũ y tế, tuyển Đức vẫn phải chuẩn bị cho kịch bản thiếu vắng một trong những mắt xích quan trọng nhất nơi hàng phòng ngự.