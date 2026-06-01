Hà Lan vùi dập Thụy Điển 5-1

Rạng sáng 21/6, đoàn quân của HLV Ronald Koeman thăng hoa trước Thụy Điển ở lượt trận 2, bảng F.

Hà Lan đã có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu và vươn lên dẫn đầu bảng F. Brian Brobbey cùng Cody Gakpo là những nhân vật nổi bật nhất khi mỗi người ghi hai bàn, giúp đội bóng của HLV Ronald Koeman tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại ấn tượng tại sân chơi thế giới.

Trước trận đấu, quyết định đáng chú ý nhất của HLV Koeman là đưa Brian Brobbey vào đội hình xuất phát thay cho Crysencio Summerville, người từng ghi bàn trong trận hòa Nhật Bản. Sự lựa chọn này nhanh chóng chứng minh tính chính xác khi Brobbey góp dấu giày vào hai bàn thắng chỉ trong 17 phút.

Phút đầu tiên, Brobbey tận dụng khả năng tranh chấp và xử lý bóng tốt để tạo cơ hội cho Tijjani Reijnders phối hợp với Cody Gakpo. Cầu thủ của Liverpool sau đó thực hiện đường chuyền ngang chuẩn xác để Brobbey dễ dàng dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Không lâu sau, ngôi sao đang khoác áo Sunderland tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu từ đường tạt bóng của Denzel Dumfries, giúp Hà Lan nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 100 của "Oranje" trong lịch sử các kỳ World Cup.

Thụy Điển bất lực trước sức mạnh của Hà Lan.



Thụy Điển không dễ dàng buông xuôi. Viktor Gyokeres và Yasin Ayari liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Bart Verbruggen cùng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến đội bóng Bắc Âu không thể tìm được bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ. Gakpo hoàn tất cú đúp sau những pha phối hợp tấn công sắc bén, trong đó có một bàn thắng đến từ đường chuyền của cầu thủ vào sân thay người Summerville.

Dù Alexander Isak kiến tạo để Anthony Elanga ghi bàn danh dự cho Thụy Điển, đây chỉ là khoảnh khắc mang ý nghĩa danh dự cho đội bóng của HLV Graham Potter. Crysencio Summerville sau đó khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của Hà Lan bằng cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 5-1.

Kết quả này giúp Hà Lan tiếp tục duy trì phong độ đáng nể tại World Cup. Không tính các trận thua trên chấm luân lưu, "Oranje" đã trải qua 14 trận bất bại liên tiếp tại giải đấu kể từ thất bại trong trận chung kết năm 2010, vượt qua thành tích của Brazil trong giai đoạn 1958-1966. Trong khi đó, Thụy Điển sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành vé vào vòng 32 đội sau thất bại nặng nề này.