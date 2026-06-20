Sao Hà Lan chấn động não trên sân tập

Sự cố của Quinten Timber trong buổi tập mới nhất khiến tuyển Hà Lan tổn thất lực lượng trước lượt trận thứ hai ở bảng F.

Quinten Timber vắng mặt trong trận gặp Thuỵ Điển ở bảng F. Ảnh: Reuters.

Tuyển Hà Lan nhận tin không vui trước trận gặp Thụy Điển ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026. Tiền vệ Quinten Timber bị chấn động não nhẹ sau một pha va chạm trên sân tập và chính thức vắng mặt ở cuộc đối đầu quan trọng sắp tới.

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan xác nhận cầu thủ sinh năm 2001 gặp chấn thương trong buổi tập ngày 18/6. Dù mức độ được đánh giá là không quá nghiêm trọng, đội ngũ y tế vẫn yêu cầu Quinten nghỉ thi đấu để đảm bảo an toàn.

Thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Hà Lan nêu rõ: “Quinten Timber sẽ bỏ lỡ trận đấu vòng bảng World Cup gặp Thụy Điển. Cậu ấy bị chấn động não nhẹ sau một tình huống va chạm trong buổi tập. Hãy sớm bình phục, Quinten”.

Sự vắng mặt của Quinten đến vào thời điểm Hà Lan cần chiều sâu đội hình nhất. Ở trận ra quân gặp Nhật Bản, tiền vệ này vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai và thi đấu khoảng 20 phút. Dù chưa để lại dấu ấn đáng kể, anh vẫn là phương án xoay tua quan trọng của ban huấn luyện.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai gia đình Timber gặp biến cố liên quan đến World Cup 2026. Trước ngày giải đấu khởi tranh, trung vệ Jurrien Timber, anh trai song sinh của Quinten, phải rút khỏi danh sách tuyển Hà Lan vì chấn thương vùng háng.

Việc cả hai anh em lần lượt gặp vấn đề sức khỏe khiến người hâm mộ Hà Lan không khỏi tiếc nuối. Jurrien vốn được xem là lựa chọn hàng đầu ở hàng thủ, trong khi Quinten là quân bài giàu năng lượng nơi tuyến giữa.

Sau lượt trận đầu tiên, Hà Lan có 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản và đang đứng thứ ba bảng F. Thụy Điển hiện dẫn đầu với 3 điểm sau chiến thắng đậm 5-1 trước Tunisia.

Video bàn thắng từ cú sút quá hiểm hóc của Nhật Bản Sáng 15/6, Keito Nakamura ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.