Van der Vaart xin lỗi sau phát ngôn gây phẫn nộ về Nhật Bản

Cựu danh thủ Rafael van der Vaart phải công khai xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì phát biểu gây tranh cãi trong trận Hà Lan hòa Nhật Bản tại World Cup 2026.

Bình luận của Van der Vaart (áo cam) trong trận Hà Lan - Nhật Bản đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Rafael van der Vaart một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, nhưng lần này không phải vì những nhận định chuyên môn. Cựu tuyển thủ Hà Lan vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau phát ngôn trên sóng truyền hình quốc gia NOS trong trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản tại World Cup 2026.

Sự việc xảy ra khi Van der Vaart bình luận về bàn gỡ hòa của Daichi Kamada ở phút 88. Trước đó, Hà Lan tưởng như đã cầm chắc chiến thắng nhưng lại để Nhật Bản ghi bàn sau một tình huống không chiến trong vùng cấm.

Khi phân tích nguyên nhân hàng thủ Hà Lan để mất dấu đối phương, Van der Vaart buông một câu đùa gây tranh cãi: "Người Nhật ai cũng giống nhau cả, có lẽ cậu ấy đã nghĩ như vậy".

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ Nhật Bản. Nhiều ý kiến cho rằng cựu tiền vệ từng khoác áo Real Madrid và Tottenham đã đưa ra nhận xét mang tính định kiến và thiếu tôn trọng.

Trước áp lực từ dư luận, Van der Vaart đã lên tiếng xin lỗi công khai. "Tất nhiên đó chỉ là một câu đùa. Tôi hiểu rằng một số người có thể cảm thấy bị tổn thương bởi những gì tôi nói và tôi thực sự lấy làm tiếc về điều đó", cựu danh thủ 43 tuổi chia sẻ.

Van der Vaart khẳng định không hề có ý định xúc phạm người hâm mộ Nhật Bản hay bất kỳ cộng đồng nào: "Nếu bình luận của tôi khiến ai đó cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin gửi lời xin lỗi. Đó chưa bao giờ là mục đích của tôi".

Cựu tiền vệ người Hà Lan cũng cho biết nghiêm túc tiếp nhận những phản ứng từ công chúng và hiểu rằng phát ngôn của mình có thể bị diễn giải theo nhiều cách khác nhau.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng bình luận đó hoàn toàn không mang ý định phân biệt chủng tộc hay phân biệt đối xử. Hy vọng lời giải thích này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về bối cảnh của sự việc", anh nói thêm.

Dù Van der Vaart đã công khai xin lỗi, phát ngôn của anh vẫn tiếp tục gây tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng những nhận xét liên quan đến ngoại hình hay sắc tộc không nên xuất hiện trên sóng truyền hình, đặc biệt trong bối cảnh World Cup là sự kiện thu hút hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.