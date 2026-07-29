Ancelotti mở cuộc trẻ hóa tuyển Brazil

Carlo Ancelotti sẽ trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới khi Brazil bắt đầu chuẩn bị cho World Cup 2030.

Ancelotti sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ trong các trận giao hữu sắp tới của tuyển Brazil.

Carlo Ancelotti bắt đầu kế hoạch tái thiết tuyển Brazil sau World Cup 2026. Nhà cầm quân người Italy muốn làm mới đội hình, mở rộng nguồn tuyển chọn và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Sau khi trở lại Rio de Janeiro, Ancelotti có cuộc làm việc với bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Brazil. Ban huấn luyện đánh giá lại hành trình tại World Cup 2026, đồng thời xây dựng kế hoạch nhân sự cho chu kỳ bốn năm tiếp theo.

Những thay đổi đầu tiên sẽ xuất hiện trong đợt tập trung tháng 9. Brazil dự kiến thi đấu ba trận giao hữu quốc tế, trước khi tiếp tục tập trung vào tháng 11.

Ancelotti xác nhận danh sách sắp tới sẽ có nhiều gương mặt mới. Ông muốn tận dụng các trận giao hữu để kiểm tra cầu thủ, thử nghiệm phương án chiến thuật và tìm thêm lựa chọn cho từng vị trí.

Dù vậy, chiến lược gia người Italy không có ý định loại bỏ toàn bộ bộ khung từng dự World Cup 2026. Những cầu thủ còn duy trì phong độ và phù hợp với kế hoạch dài hạn vẫn sẽ được trao cơ hội.

Mục tiêu của Ancelotti là tạo ra sự chuyển giao có kiểm soát, thay vì thay đổi đội hình một cách vội vàng. Kinh nghiệm của nhóm trụ cột vẫn cần thiết, nhưng Brazil phải sớm chuẩn bị một thế hệ mới đủ sức gánh vác đội tuyển tại World Cup 2030.

Một phần quan trọng trong kế hoạch là tăng sự kết nối giữa đội tuyển quốc gia và các tuyến trẻ. Những cầu thủ nổi bật ở đội U17, U20 và Olympic sẽ được theo dõi sát hơn, qua đó rút ngắn con đường lên đội tuyển.

Ban huấn luyện Brazil cũng sẽ mở rộng phạm vi tuyển chọn. Ancelotti cùng các cộng sự tiếp tục theo dõi những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, đồng thời dành sự quan tâm lớn hơn cho giải VĐQG và Cúp Quốc gia Brazil.

Cách tiếp cận này giúp đội tuyển tránh phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ quen thuộc. Những gương mặt đạt phong độ cao ở trong nước sẽ có thêm cơ hội cạnh tranh, thay vì bị bỏ qua vì không thi đấu tại châu Âu.

Ancelotti đã được gia hạn hợp đồng đến World Cup 2030. Điều đó giúp ông có đủ thời gian để xây dựng lực lượng, định hình lối chơi và hoàn tất quá trình chuyển giao thế hệ.

Brazil không thiếu tài năng, nhưng bài toán của Ancelotti là biến nguồn lực ấy thành một tập thể ổn định. Cuộc trẻ hóa đã bắt đầu, còn hiệu quả của nó sẽ được kiểm chứng qua từng đợt tập trung trong chu kỳ mới.