Barca có 'phương án B' nếu hụt Alvarez

Sau khi gặp khó khăn trong việc tiếp cận Julian Alvarez từ Atletico Madrid, Giám đốc Thể thao Deco đã khởi động kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Eli Junior Kroupi từ Bournemou

Eli Junior Kroupi nằm trong tầm ngắm của Barcelona.

Theo L'Equipe, Bournemouth nhận được ít nhất hai lời đề nghị có giá trị dưới 100 triệu euro từ Barcelona cho tiền đạo 20 tuổi. Giám đốc Thể thao Deco là người dẫn dắt tiến trình đàm phán sau khi nhận được sự đồng thuận của huấn luyện viên Hansi Flick.

Kroupi, tài năng trẻ từng được đào tạo tại Lorient, đang trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông Catalan. Một bức ảnh thời thơ ấu của anh trong màu áo Barcelona mùa giải 2012/2013 được lan truyền rộng rãi, cho thấy mối liên kết tình cảm đặc biệt với đội chủ sân Camp Nou.

Bản thân tiền đạo này cũng để ngỏ khả năng gia nhập đội bóng Tây Ban Nha trong hai năm tới. Tuy nhiên, phía Bournemouth vẫn giữ lập trường thận trọng trước các lời đề nghị hiện có.

Trong khi đó, ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Flick vẫn là Alvarez, thương vụ được Chủ tịch Joan Laporta trực tiếp quản lý. Dẫu vậy, Atletico Madrid khẳng định tuyển thủ Argentina là nhân tố không thể chuyển nhượng.

Mối quan hệ giữa ngôi sao sinh năm 2000 và câu lạc bộ chủ quản hiện vẫn bền chặt, đặc biệt sau những cam kết về tương lai của anh ở World Cup 2026.

Tính đến hiện tại, Barcelona vẫn chưa đưa ra động thái chính thức nào cho Alvarez do mức định giá vượt quá 100 triệu euro. Ban lãnh đạo đội bóng hiện vẫn tỏ ra thận trọng, ưu tiên quan sát diễn biến tâm lý cầu thủ trước khi quyết định dồn lực cho mục tiêu Kroupi hay tiếp tục kiên trì với phương án chính.

Gordon gây chú ý khi đến Barcelona Gordon nhận được sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ địa phương. Hình ảnh về hoạt động của ngôi sao người Anh liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội.