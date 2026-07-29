Tình trạng sức khoẻ của chủ tịch Barcelona

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta phải điều trị rối loạn nhịp tim nhưng đã hồi phục sau khi can thiệp y tế và được khuyến cáo tiếp tục nghỉ ngơi.

Chủ tịch Barca mắc chứng rối loạn nhịp tim. Ảnh: Reuters.

Theo ESPN, Laporta được phát hiện mắc chứng rối loạn nhịp tim ngay trước chuyến đi sang Anh tham gia các hoạt động chuẩn bị mùa giải mới cùng Barcelona. Kế hoạch của ông buộc phải thay đổi sau khi các bác sĩ yêu cầu tiến hành kiểm tra và điều trị.

Hôm 28/7, Laporta trải qua một thủ thuật y tế tại Bệnh viện Barcelona. Ông sau đó xác nhận ca can thiệp thành công, giúp trái tim trở lại nhịp đập bình thường.

“Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Chứng rối loạn nhịp tim của tôi đã được khắc phục. Trái tim tôi đã đập trở lại theo nhịp bình thường”, Laporta chia sẻ trên trang Instagram cá nhân.

Nhà lãnh đạo 64 tuổi gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ, y tá và nhân viên y tế tại Bệnh viện Barcelona, dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Jordi Morillas. Ông đánh giá đây là những người đã làm việc tận tâm và chuyên nghiệp trong quá trình điều trị.

Chủ tịch Laporta thông báo tình hình sức khoẻ trên trang cá nhân.

Laporta cũng dành lời tri ân cho bộ phận y tế Barcelona do bác sĩ Xavier Corbella đứng đầu, cùng trưởng văn phòng Manana Giorgadze vì đã phối hợp mọi công việc hiệu quả. Ngoài ra, ông cảm ơn bác sĩ Valenti Fuster và đội ngũ tại bệnh viện Mount Sinai vì những lời khuyên giúp ông yên tâm hơn, cũng như bác sĩ Brugada với hướng điều trị phù hợp.

Trước khi gặp vấn đề sức khỏe, Laporta có mặt tại Mỹ để theo dõi hành trình vô địch World Cup của tuyển Tây Ban Nha, trong đó có trận chung kết với Argentina ở bang New Jersey.

Ông dự kiến sang Anh hội quân cùng đoàn Barcelona đang tập huấn tại St. George's Park để chuẩn bị cho trận giao hữu với Birmingham City. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến nghị Laporta không nên di chuyển vào lúc này và tiếp tục quá trình hồi phục.

Đây là nhiệm kỳ thứ hai của Laporta trên cương vị chủ tịch Barcelona. Ông từng lãnh đạo CLB giai đoạn 2003-2010 trước khi trở lại vào năm 2021. Đầu năm nay, Laporta tái đắc cử và sẽ tiếp tục giữ vị trí này đến năm 2031.

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