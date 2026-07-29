Cầu thủ Argentina thuê an ninh riêng sau khi loại tuyển Anh

Lo ngại phản ứng quá khích sau khi Argentina loại tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026, Lisandro Martinez và Alexis Mac Allister phải thuê lực lượng an ninh bảo vệ tư gia.

Hành động khiêu khích của Argentina ở trận đấu với tuyển Anh.

Martinez và Mac Allister thuê các công ty an ninh tư nhân túc trực tại nhà riêng vùng Tây Bắc nước Anh ngay sau những lùm xùm liên quan đến trận bán kết World Cup 2026, khi Argentina đánh bại "Tam sư" với tỷ số 2-1.

Lực lượng bảo vệ được duy trì trong hai ngày liên tiếp, nhằm đảm bảo an toàn khi cảm xúc của người hâm mộ bản địa dâng cao sau thất bại của đội nhà.

Dù tâm lý đám đông có nhiều biến động, báo cáo cho thấy không có bất kỳ hành vi quá khích hay nỗ lực phá hoại nào nhắm vào tài sản của hai cầu thủ. Phía Manchester United xác nhận không tham gia vào việc sắp xếp đội ngũ an ninh riêng cho Martinez, đây là quyết định chủ động từ phía cá nhân các cầu thủ để phòng ngừa rủi ro.

Việc thắt chặt an ninh được xem là biện pháp cần thiết trong bối cảnh các ngôi sao bóng đá thường xuyên trở thành mục tiêu của những hành vi cực đoan sau các giải đấu lớn. Tuy nhiên, cả Martinez và Mac Allister vẫn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng cổ động viên tại câu lạc bộ chủ quản.

Người hâm mộ Manchester United và Liverpool vốn nổi tiếng với truyền thống ưu tiên câu lạc bộ hơn đội tuyển quốc gia. Tại Anfield và Old Trafford, các biểu ngữ như "Chúng tôi là người Scouse, không phải người Anh" hay "United > England" thường xuyên xuất hiện, khẳng định sự gắn kết giữa cổ động viên và các cầu thủ ngoại binh bất chấp những đối đầu ở cấp độ quốc tế

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