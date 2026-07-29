Ngày 28/7, Liên đoàn Pickleball Việt Nam (VPF) đã được thành lập tại Hà Nội, nhiệm kỳ I kéo dài 5 năm từ 2026 tới 2031. Ông Lê Văn Thành được bầu làm chủ tịch đầu tiên.

Ông Thành là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Động Lực, người có nhiều năm kinh nghiệm, theo sát và đóng góp lớn cho nhiều môn thể thao trong nước khác nhau.

Trước đó, Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) đã bầu ra ban chấp hành liên đoàn với 37 người. Các ông Tô Duy, Đinh Đắc Vĩnh, Lê Thanh Hà, Nguyễn Bá Cảnh, Phạm Xuân Tài, Phan Thanh Thiên, Trần Mạnh Út, Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Phó chủ tịch liên đoàn. Ông Nguyễn Vũ Nghị làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Chia sẻ tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định: “Tôi kỳ vọng rằng trong những năm tới, khi nhắc đến pickleball ở châu Á, bạn bè quốc tế sẽ biết đến Việt Nam không chỉ là một quốc gia yêu thể thao mà còn là một quốc gia tổ chức tốt các giải đấu, có lực lượng vận động viên mạnh và có một liên đoàn hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập".

Tân Chủ tịch Lê Văn Thành cũng cho rằng: “Việc thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển của một môn thể thao mới mà còn góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe Nhân dân, thúc đẩy kinh tế thể thao và hội nhập quốc tế”.

Tầm nhìn của VPF là phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước có phong trào pickleball mạnh tại châu Á vào năm 2035, trở thành điểm đến của các giải quốc tế lớn vào năm 2045.

Để làm được điều đó, VPF sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như xây dựng hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương; phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ; hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia và xếp hạng vận động viên; xây dựng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển Pickleball.

Trước khi VPF ra đời, phong trào pickleball đã phát triển mạnh ở Việt Nam trong vài năm qua. Môn thể thao này ban đầu du nhập vào khu vực TP.HCM trước khi lan ra cả miền Bắc. Pickleball cả chuyên nghiệp và phong trào hiện đã phát triển sôi động ở cả ở đô thị và nông thôn, là nền tảng cho sự thành lập liên đoàn.

Trên thế giới, môn thể thao có nhiều đặc điểm giống với quần vợt này cũng đang phát triển mạnh. Theo số liệu của Liên đoàn Pickleball Quốc tế, môn bóng này hiện có mặt ở khoảng 80 nước. Giới pickleball quốc tế đang vận động để sớm đưa môn thể thao này vào chương trình thi đấu Olympic.

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