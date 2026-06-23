Chương trình ‘Chuẩn vàng đào tạo pickleball’ của RPO có gì khác biệt?

Định hướng tập trung vào con người, chuyên môn và kết nối cộng đồng, “Chuẩn vàng đào tạo pickleball” của RPO góp phần tạo nền tảng phát triển vững chắc cho bộ môn pickleball.

Pickleball từng có lượng người chơi và sân đấu phát triển nhanh chóng, cho thấy tiềm năng trong lĩnh vực thể thao. Tuy nhiên, khi xu hướng hạ nhiệt, nhiều đơn vị vận hành sân đối mặt áp lực duy trì hiệu quả kinh doanh. Đây cũng là thời điểm thị trường sàng lọc mô hình có khả năng phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu về hệ thống đào tạo bài bản nhằm phát triển người chơi, huấn luyện viên và cộng đồng pickleball tăng cao. Đáp ứng nhu cầu này, RacketPro Organization (RPO) mang đến chương trình “Chuẩn vàng đào tạo pickleball”, hướng đến thúc đẩy phát triển bền vững bộ môn pickleball.

Đội ngũ huấn luyện viên Alpha toàn diện

Thay vì tập trung vào kỹ năng thi đấu, “Chuẩn vàng đào tạo pickleball” của RPO hướng đến phát triển toàn diện thế hệ huấn luyện viên. Bên cạnh kỹ thuật, huấn luyện viên còn được trang bị phương pháp giảng dạy, xây dựng cộng đồng và triển khai bộ môn pickleball tại địa phương.

Điển hình là chương trình huấn luyện chuyên sâu COEBRA được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ APAC Tour 2026. Khóa học quy tụ 15 huấn luyện viên từ 8 quốc gia châu Á, tham gia đào tạo kéo dài 4 tuần dưới sự hướng dẫn của đội ngũ Master Coaches quốc tế. Nổi bật có ông Collin Johns - tay vợt đôi nam kiêm Giám đốc Đào tạo toàn cầu của RPO; ông Chris Harradine - Giám đốc Phát triển Chuyên môn và Vận động viên quốc tế của RPO; ông Connor Nguyễn - Giám đốc Điều hành RPO APAC; ông Derek Sawer - Giám đốc Điều hành trải nghiệm và Chuyên gia đào tạo của RPO.

Buổi học được dẫn dắt bởi vận động viên pickleball đôi nam Collin Johns.

Qua buổi đào tạo, học viên không chỉ nâng cao nền tảng huấn luyện, mà còn được thực hành điều phối buổi Clinic (huấn luyện ứng dụng thực tế) cho nhiều nhóm đối tượng, từ người mới bắt đầu đến người chơi trung cấp. Nhờ đó, huấn luyện viên được trang bị khả năng thích ứng linh hoạt với đa dạng nhu cầu của cộng đồng.

Ông Connor Nguyễn - Giám đốc Điều hành RPO APAC - trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho người chơi.

Xây dựng hệ sinh thái pickleball bền vững

Với RPO, việc đào tạo huấn luyện viên không dừng lại ở kỹ thuật chuyên môn. Mục tiêu của đơn vị này là xây dựng cộng đồng pickleball phát triển bền vững. Qua đó, mỗi huấn luyện viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn truyền cảm hứng và tạo tác động tích cực cho cộng đồng người chơi pickleball.

Ông Derek Sawer - Giám đốc Điều hành trải nghiệm và Chuyên gia đào tạo của RPO - hướng dẫn học viên.

PBên cạnh khóa đào tạo chuyên môn, RPO còn tổ chức các buổi Level 1 Workshop, Clinic, họp mặt huấn luyện viên cùng chương trình giao lưu khác, nhằm tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và mở rộng mạng lưới kết nối cho người chơi lẫn chuyên gia, đối tác.

Qua đó, đội ngũ huấn luyện viên có thêm nguồn lực để phát triển cộng đồng pickleball tại địa phương. Đồng thời, người chơi được tiếp cận môi trường tập luyện và giao lưu chất lượng.

Buổi huấn luyện ứng dụng thực tế trong khuôn khổ chương trình COEBRA 2026.

Trong bối cảnh pickleball bước vào giai đoạn phát triển chọn lọc, chương trình đào tạo có tính hệ thống cùng hoạt động cộng đồng được đầu tư bài bản đang trở thành yếu tố quan trọng để duy trì đà tăng trưởng. Với định hướng tập trung vào con người, chuyên môn và kết nối cộng đồng, “Chuẩn vàng đào tạo pickleball” của RPO góp phần tạo nền tảng vững chắc cho bộ môn này tại Việt Nam.