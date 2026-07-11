Khép lại giải pickleball có tổng thưởng 1,3 tỷ đồng

Team Elite Star đánh bại Phê Pickleball trong trận chung kết để trở thành nhà vô địch nội dung đồng đội tại giải Mr & Miss Pickleball Vietnam 2026.

Giải Mr & Miss Pickleball Vietnam 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài với nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận chung kết nội dung đồng đội giải Mr & Miss Pickleball Vietnam 2026, sân chơi có tổng giá trị giải thưởng 1,3 tỷ đồng , khi Team Elite Star duy trì phong độ ổn định để đánh bại Team Phê Pickleball với tỷ số 3-0, qua đó khép lại giải đấu bằng chức vô địch.

Elite Star nhập cuộc chắc chắn và nhanh chóng tạo lợi thế ở trận đôi nam. Đà hưng phấn được đội duy trì ở nội dung đôi nữ trước khi ấn định chiến thắng ngay trong trận đôi nam nữ đầu tiên. Việc thắng liền ba trận giúp Elite Star kết thúc chung kết mà không cần thi đấu các nội dung còn lại.

Điểm mạnh của nhà vô địch nằm ở sự đồng đều giữa các thành viên. Không sở hữu cá nhân quá vượt trội, nhưng Nguyễn Minh Giang, Phan Lê Minh Trí, Nguyễn Phạm Quỳnh Thanh, Lương Thị Trúc Hà và Đặng Yến duy trì được sự ổn định trong suốt ngày thi đấu, đặc biệt ở những thời điểm quyết định. Trong khi đó, Phê Pickleball dù có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm vẫn không thể tạo khác biệt trước lối chơi gắn kết của đối thủ.

Nếu trận chung kết diễn ra một chiều, màn tranh hạng ba lại mang đến diễn biến hấp dẫn nhất ngày thi đấu. Fulla và Honeycomb bất phân thắng bại sau các nội dung chính, buộc phải bước vào loạt Dream Breaker. Tại đây, Fulla tận dụng tốt cơ hội ở những điểm cuối để thắng sát nút 21-20, qua đó giành vị trí thứ ba.

Khép lại giải đấu, ban tổ chức cũng trao các danh hiệu cá nhân. Valentin Tran được bầu chọn là Mr Pickleball Vietnam 2026, còn Á hậu Phạm Thị Ánh Vương nhận danh hiệu Miss Pickleball Vietnam 2026. Ngoài ra, nhiều giải thưởng ghi nhận màn trình diễn, tinh thần thi đấu và sự yêu mến từ khán giả cũng được trao cho các VĐV nổi bật.

Giải Mr & Miss Pickleball Vietnam 2026 diễn ra trong hai ngày 9-10/7 với nội dung đồng đội là màn tranh tài cuối cùng, khép lại mùa giải bằng những cuộc so tài có chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao.