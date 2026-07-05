1,3 tỷ đồng tiền thưởng tại giải pickleball 2026

Giải Mr & Miss Pickleball Vietnam 2026 quy tụ 8 đội với nhiều VĐV, KOLs và doanh nhân, thi đấu trong hai ngày 9-10/7 theo thể thức đồng đội và đôi nam nữ.

Giải đấu có tổng giá trị 1,3 tỷ đồng, thi đấu theo thể thức đồng đội và đôi nam nữ.

Giải Mr & Miss Pickleball Vietnam 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7, quy tụ 8 đội thi đấu với sự góp mặt của nhiều vận động viên phong trào, KOLs, người nổi tiếng và doanh nhân trên cả nước.

Tám đội tham dự gồm Phúc Mãn Đường, The Grand Conquerors, Elite Stars, Couple Team, Team SOS, Phê Pickleball, Saigon Avengers và Team Honeycomb. Mỗi đội gồm 4 thành viên (2 nam, 2 nữ), thi đấu theo thể thức đồng đội kết hợp nhiều nội dung khác nhau.

Giải đấu có hai nội dung chính. Nội dung Celeb + VIP Mixed Doubles áp dụng luật USA Pickleball hiện hành, trong khi nội dung Đồng đội Celebrities được tổ chức theo thể thức MLP Team Format, chia bảng thi đấu vòng tròn trước khi chọn ra các đội vào bán kết và chung kết.

Ở nội dung đồng đội, danh hiệu Mr Pickleball Vietnam và Miss Pickleball Vietnam sẽ được trao cho các VĐV nam và nữ có thành tích tốt nhất sau vòng chung kết.

Bên cạnh kết quả chuyên môn, ban tổ chức cũng trao các danh hiệu phụ như VĐV được yêu thích nhất, VĐV phong cách nhất và VĐV thi đấu ấn tượng nhất. Hệ thống chấm điểm dựa trên nhiều tiêu chí gồm hiệu suất thi đấu, cá tính, phong cách, tinh thần thể thao và mức độ tương tác với khán giả.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,3 tỷ đồng , giải đấu được xem là một trong những sự kiện pickleball có quy mô lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2026, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng người chơi và người hâm mộ bộ môn này.

Giải đấu được tổ chức tại The Grand Ho Tram, một khu nghỉ dưỡng phức hợp, nơi kết hợp giữa thể thao, giải trí và trải nghiệm dành cho vận động viên cũng như khách mời tham dự.

Mr & Miss Pickleball Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam, đồng thời tạo ra một sân chơi kết nối giữa thể thao phong trào và cộng đồng giải trí.